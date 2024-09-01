سياسة
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أردوغان يدعو لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الإنسانية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جرائم "الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية" إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية.
أردوغان يدعو لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الإنسانية
أردوغان يدعو لزيادة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف جرائمها ضد الإنسانية / صورة: AA
1 سبتمبر 2024

وحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، شدد أردوغان على أهمية زيادة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية، وبخاصة في قطاع غزة.

كما أكد الرئيس التركي ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار .

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، فيما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما تسبب في استشهاد 676 فلسطينيّاً، بينهم 150 طفلاً، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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