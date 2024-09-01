وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، بأن مطار بن غوريون في تل أبيب "سيتوقف عن العمل الإثنين ابتداءً من الثامنة صباحاً بسبب إضراب نقابة العمال في إسرائيل". فيما قالت القناة 12 العبرية إنه "من المتوقع أن ينضم القطاع الخاص أيضاً إلى الإضراب الشامل".

ويهدف الإضراب إلى التضامن مع عائلات المحتجَزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وذلك بعد مطالبتهم "بإغلاق اقتصادي" غداً الاثنين بهدف الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة ذويهم.

ودعت العائلات، في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأحد، للخروج في مظاهرة ضخمة لإغلاق الطرق بشكل كامل حتى إبرام صفقة التبادل مع حركة حماس، مطالبة نقابة العمال "الهستدروت" والمؤسسات بالإضراب وشل الحركة في إسرائيل، غداً الاثنين.

وطالبت العائلات نتنياهو بالظهور علناً أمام المجتمع الإسرائيلي وتحمّل المسؤولية المباشرة، و"عدم الاختباء خلف المتحدث باسم الجيش"، وفق البيان نفسه.

وتصاعدت الانتقادات الإسرائيلية لنتنياهو، محملة إياه مسؤولية العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس داخل نفق في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط مطالبات برحيله.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى "إغلاق الاقتصاد" للضغط على نتنياهو قائلاً: "نتنياهو وحكومة الموت قررا عدم إنقاذ المختطفين (الأسرى لدى حماس) وأدعو نقابات العمال والسلطات المحلية إلى إغلاق الاقتصاد".

وأضاف في كلمة مصورة على منصة إكس أن دعوته لإغلاق الاقتصاد تأتي بهدف الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل محتجزين فورية مع حركة حماس، مشيراً إلى أن "دماء القتلى الإسرائيليين من المحتجزين على رأس نتنياهو".

والأحد أعلن جيش الاحتلال العثور على جثث 6 أسرى في قطاع غزة، أحدهم ضابط، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واحدة من الجثث تعود إلى أحد مواطنيه.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان، الأحد، أن "الأسرى قُتلوا بالقصف الصهيوني وعلى الرئيس بايدن، إن كان حريصاً على حياتهم، أن يوقف دعمه للعدو (إسرائيل) ويضغط عليه لإنهاء عدوانه فوراً (على غزة)".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس و"الجهاد الإسلامي"، هجوماً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسرت خلاله عشرات الإسرائيليين، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وقبيل الحديث عن العثور على هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لها 107 محتجزين في غزة، بينهم عدد من القتلى.

يأتي ذلك فيما تتواصل بإسرائيل انتقادات المعارضة وعائلات الأسرى في غزة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالتخلي عن المحتجزين وتركهم للموت بالقطاع، عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف الحرب، بما يتضمن صفقة تبادل.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.