وفي منشور على حسابه عبر منصة إكس، دعا بن غفير، من موقع عملية إطلاق النار اليوم قرب حاجز ترقوميا العسكري في مدينة الخليل بالضفة الغربية، إلى "نشر المزيد من الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ووقف حركة تنقل الفلسطينيين في شوارعها".

وزعم الوزير اليميني المتطرف أن "حق الإسرائيليين في الحياة يتقدم على حرية تنقل سكان السلطة الفلسطينية".

ودعا كذلك إلى وقف حركة التنقل في شوارع الضفة الغربية، ووضع حواجز بأنحائها، مع إدراج بند عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين على جدول أعمال مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، الأحد.

كما حث على احتلال المزيد من الأراضي الفلسطينية، وإقامة مستوطنة يهودية في قطاع غزة. واتهم السلطة الفلسطينية بأنها "إرهابية"، مدعياً أنها "تحرض على الإرهاب وتدفع رواتب لقتل اليهود"، وأن ضباط شرطتها "يمارسون الإرهاب".

وصباح اليوم، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 ضباط من صفوفها في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا غربي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما دفع الجيش بتعزيزات مكثفة نحو المدينة بحثاً عن منفّذي إطلاق النار.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلّف 674 شهيداً وأكثر من 5 آلاف و400 مصاب، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.