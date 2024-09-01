سياسة
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أردوغان: تركيا لديها أقوى الإمكانات السياحية وحققنا فيها خطوات ثورية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا تتمتع بأقوى الإمكانات السياحية في العالم، مشيراً إلى أن حكومته نظرت إلى هذا القطاع على أنه مجال استراتيجي للبلاد وأقدمت على خطوات "ثورية".
أردوغان: تركيا لديها أقوى الإمكانات السياحية وحققنا فيها خطوات ثورية
الرئيس التركي خلال افتتاح فندق "ريكسوس ترسانة إسطنبول" / صورة: AA
1 سبتمبر 2024

وأكد الرئيس أردوغان خلال كلمة ألقاها بافتتاح فندق "ريكسوس ترسانة إسطنبول" (Rixos Tersane İstanbul) بالقرب من منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، أن الحكومات التركية في السنوات الأخيرة وقفت دائماً إلى جانب المستثمرين، وساندت كل من يخلق فرص عمل ويساهم في تعزيز قوة الاقتصاد التركي.

وتابع أردوغان:" قلنا دائماً، لا يوجد مستثمرون محليون أو أجانب بالنسبة إلينا، يوجد مستثمرون يخلقون قيمة مضافة إلى الاقتصاد التركي"، كما شدد على أنه "من واجبنا تمهيد الطريق لمجتمع الأعمال لدينا، نحن نقف إلى جانب جميع رواد الأعمال".

ولفت إلى أن السياحة تعد مشابهة لقطاع الإنشاءات، من حيث أنها تغذي وتدعم العديد من القطاعات وتخلق فرص عمل.

وأفاد أن تركيا تتمتع بأقوى الإمكانات السياحية في العالم، سواء السياحة الطبية أو الثقافية أو الدينية أو الشتوية والطبيعية، مبيّنا أنهم عملوا منذ مجيء حزب "العدالة والتنمية" للسلطة (عام 2002) من أجل توسيع السياحة لتشمل 12 شهراً في العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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