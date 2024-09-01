وأكد الرئيس أردوغان خلال كلمة ألقاها بافتتاح فندق "ريكسوس ترسانة إسطنبول" (Rixos Tersane İstanbul) بالقرب من منطقة تقسيم بمدينة إسطنبول، أن الحكومات التركية في السنوات الأخيرة وقفت دائماً إلى جانب المستثمرين، وساندت كل من يخلق فرص عمل ويساهم في تعزيز قوة الاقتصاد التركي.

وتابع أردوغان:" قلنا دائماً، لا يوجد مستثمرون محليون أو أجانب بالنسبة إلينا، يوجد مستثمرون يخلقون قيمة مضافة إلى الاقتصاد التركي"، كما شدد على أنه "من واجبنا تمهيد الطريق لمجتمع الأعمال لدينا، نحن نقف إلى جانب جميع رواد الأعمال".

ولفت إلى أن السياحة تعد مشابهة لقطاع الإنشاءات، من حيث أنها تغذي وتدعم العديد من القطاعات وتخلق فرص عمل.

وأفاد أن تركيا تتمتع بأقوى الإمكانات السياحية في العالم، سواء السياحة الطبية أو الثقافية أو الدينية أو الشتوية والطبيعية، مبيّنا أنهم عملوا منذ مجيء حزب "العدالة والتنمية" للسلطة (عام 2002) من أجل توسيع السياحة لتشمل 12 شهراً في العام.