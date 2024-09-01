جاء ذلك في مقطع مصور يتضمن رسالة إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة. ويأتي المقطع بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، العثور على جثث 6 أسرى بنفق في رفح جنوبي غزة، ما أثار غضب آلاف الإسرائيليين من حكومة نتنياهو.

وخرج مساء الأحد، مئات الآلاف في احتجاجات للمطالبة بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، وسط احتجاجات إعلانات متتالية لإضراب شامل الاثنين، تشارك فيه نقابات عمالية.

وقالت القسام في المقطع المصور مخاطبة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أي بطولة هذه وأنتم تسترجعونهم (الأسرى) جثثاً بعدما قتلتموهم عمداً".

وزادت "بالفعل كانوا أحياء، وكان مفترضاً أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من الصفقة" (دون مزيد من التفاصيل).

ومخاطبة عائلات الأسرى، قالت القسام: "اختار نتنياهو محور فيلادلفيا على تحرير أسراكم".

والأحد أعلن جيش الاحتلال العثور على جثث 6 أسرى في قطاع غزة، أحدهم ضابط، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واحدة من الجثث تعود إلى أحد مواطنيه.

وقبيل الحديث عن العثور على هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لها 107 محتجزين في غزة، بينهم عدد من القتلى.

يأتي ذلك فيما تتواصل بإسرائيل انتقادات المعارضة وعائلات الأسرى في غزة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالتخلي عن المحتجزين وتركهم للموت بالقطاع، عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف الحرب، بما يتضمن صفقة تبادل.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.