سياسة
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حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية.. وغارات على جنوب لبنان تخلف قتيلاً و11 إصابة
أعلن "حزب الله"، اليوم الأحد، أنه استهدف مبنى و4 مواقع عسكرية إسرائيلية بطائرة مسيّرة وصواريخ وقذائف، ضمن مواجهات يومية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما قُتل شخص وأصيب 11 في غارات إسرائيلية استهدفت 3 بلدات بجنوب لبنان.
حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية.. وغارات على جنوب لبنان تخلف قتيلاً و11 إصابة
مقتل شخص وإصابة 11 بغارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان / صورة: AA
1 سبتمبر 2024

وقال الحزب، في سلسلة بيانات: "استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة (مستوطنة) المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصبناه ‏إصابة مباشرة".

وتابع أن "المقاومة استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارون بِمُحلِّقة (طائرة مسيّرة) هجومية انقضاضية (انتحارية) أصابتها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها".

كما استهدف عناصره "انتشاراً لجنود العدو في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية، وموقع جل العلام بقذائف المدفعية، وموقع راميا بقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن "حزب الله" استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة. وحتى الساعة 19:40 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.

جرحى وقتلى جنوب لبنان في غارات إسرائيلية

وفي سياق متصل، قال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، إن "3 أشخاص جرحوا في غارة للعدو الإسرائيلي على بيت ياحون، وارتفاع حصيلة غارة بيت ليف إلى شهيد و4 جرحى".

وفي بيان لاحق، قال المركز إن "غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب، وأدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح".

وفي السياق، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية (رسمية) بأن "طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان"، دون ذكر نتائج الغارة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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