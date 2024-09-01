واستهدف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة الأحد، ما أدى إلى سقوط 11 فلسطينياً.

وقال جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) في قطاع غزة، في بيان عبر منصة تليغرام: "استشهد 11 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي لمدرسة صفد في غزة".

و أفادت مصادر طبية، بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدرسة صفد التي تقع قرب مسجد الإمام الشافعي شمال غربي حي الزيتون وتؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة ارتفع من 6 إلى 11 شخصاً، وأصيب آخرون، جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن "القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أحد مباني المدرسة التي تضم مئات النازحين من مناطق جنوب وشرق الحي.. وتطايرت وتمزقت جثامين الشهداء نتيجة شدة القصف الإسرائيلي".

ويتعرض حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لعمليات عسكرية برية إسرائيلية وغارات مدفعية وجوية منذ عدة أيام، مخلفة دماراً وخراباً كبيراً وعشرات الشهداء والجرحى، حسب مصادر طبية ومحلية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منزلاً وسط قطاع غزة ما خلّف 4 شهداء، واصابة آخرين، بينهم أطفال، إذ أعلنت مستشفى العودة استقبال 4 شهداء جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج.

فيما أفاد شهود عيان، بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت منزلاً بمخيم البريج، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بينهم أطفال جرى نقلهم إلى مستشفيي "العودة" و"شهداء الأقصى" وسط القطاع.

وفي بلدة بيت لاهيا، استشهد 6 فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم، وسط البلدة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت وفا عن مصادر محلية، أن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين عند منطقة التعليم في بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفيي الإندونيسي وكمال عدوان".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.