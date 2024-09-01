وأضافت الخارجية: "نحن نعتبر هذه الانتخابات النيابية تاريخية، إذ جرت في كامل الوطن، بما في ذلك الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني".

وأشارت الخارجية إلى أن "الانتخابات التي جرى التعبير فيها عن إرادة الشعب الأذربيجاني، ستسهم في إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز".

وصباح الأحد، توجه الناخبون في جمهورية أذربيجان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، في أعقاب قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية جرت أيضاً في جميع المناطق الأذربيجانية التي جرى تحريرها من الاحتلال الأرميني في إقليم قرة باغ بعد معارك استمرت 44 يوماً أواخر عام 2020.