سياسة
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تركيا: الانتخابات في أذربيجان تعبر عن إرادة الشعب وستسهم في إحلال السلام
قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها الاثنين إنها تأمل أن "تكون الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ميمونة لجمهورية أذربيجان الشقيقة".
تركيا: الانتخابات في أذربيجان تعبر عن إرادة الشعب وستسهم في إحلال السلام
تركيا: الانتخابات في أذربيجان تعبر عن إرادة الشعب وستسهم في إحلال السلام / صورة: AA
1 سبتمبر 2024

وأضافت الخارجية: "نحن نعتبر هذه الانتخابات النيابية تاريخية، إذ جرت في كامل الوطن، بما في ذلك الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني".

وأشارت الخارجية إلى أن "الانتخابات التي جرى التعبير فيها عن إرادة الشعب الأذربيجاني، ستسهم في إحلال السلام والاستقرار الدائمين في جنوب القوقاز".

وصباح الأحد، توجه الناخبون في جمهورية أذربيجان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، في أعقاب قرار الرئيس إلهام علييف حل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات العامة التي كانت مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

يُذكر أن الانتخابات البرلمانية جرت أيضاً في جميع المناطق الأذربيجانية التي جرى تحريرها من الاحتلال الأرميني في إقليم قرة باغ بعد معارك استمرت 44 يوماً أواخر عام 2020.

مصدر:TRT عربي
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