وأضاف الحية خلال لقاء عبر قناة الجزيرة القطرية: "الآن، لا مفاوضات حقيقية، بل مراوغة وقطع للوقت، للأسف، من أسبوعين هناك مفاوضات، لكن ها كطحن الماء (لا تقدم نتائج ملموسة)، ولو أراد نتنياهو تبادل أسرى فنحن جاهزون فورا".

وتابع: "نتنياهو قال بشكل واضح إنه لا خروج من نتساريم (الممر الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه) ولا خروج من فيلادلفيا (المحور الحدودي بين مصر وغزة) وأنا أقول هنا بشكل واضح إنه دون الخروج والانسحاب الكامل من قطاع غزة لا اتفاق.. نتنياهو يريد استمرار الحرب ولا يريد الوصول إلى صفقة لأن الصفقة لها ثمن حقيقي، وهو لا يريد دفع هذا الثمن".

وبشأن الأسرى الستة الذين عثرت عليهم إسرائيل بغزة جثثاً، قال الحية: "كان بإمكان الأسرى وغيرهم أن يخرجوا إلى ذويهم ضمن صفقة تبادل حقيقية وهم أحياء، ولكن إصرار جيش الاحتلال ونتنياهو وحكومته أن يفقد هؤلاء حياتهم مع عشرات قتلهم الاحتلال مباشرة بقصفهم مع من يجلسون معهم ويحرسونهم". وأردف: "بعض أسرى العدو قتلهم الاحتلال مباشرة بالرصاص الحي، ونتنياهو وفريقه لا يهمهم الأسرى".

وتابع الحية: "نتنياهو يظهر عنتريات ويحاول أن يظهر بطولات كاذبة من هنا وهناك، هؤلاء الستة قتلهم الاحتلال مباشرة وكان سبباً في قتلهم بالقصف وغير ذلك، كما قتل كثيرين من قبلهم".

ولفت إلى أنه "من بين الأسرى، الشاب الإسرائيلي الذي يحمل جنسية أمريكية، هذا الشاب، لدواعٍ إنسانية من عائلته وتدخل عديد من الناس من خلال القطريين، طلبوا لدواعٍ إنسانية بحتة أن تطمئن عائلته على حياته". وأوضح الحية: "نحن استجبنا لأبعاد إنسانية وسياسية، للدفع باتجاه التقدم نحو إبرام صفقة حقيقية، نحن سلمنا القطريين فيديو لهذا الشاب وهو يتكلم مع أمه وأبيه".

واستكمل: "الشاب خاطب الحكومة الإسرائيلية، بعد هذا الفيديو بفترة وقبل فترة، أعلنت القسام فقد الاتصال معه ومع من يحرسونه، في دلالة واضحة أنه تعرض لقصف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي، ومن يومها لم يُعلم عن حياته شيء، اليوم وجد ميتاً مع مجموعة من الآخرين، وهذه دلالة واضحة على أن الاحتلال يستهدف هؤلاء".

تعطيل أمريكي للمفاوضات

وأكد الحية أنه "لو أراد نتنياهو حقاً تبادل أسرى، فإن الحركة مستعدة فوراً لها". وأضاف: "قدمنا مرونة عالية وتنازلاً كبيراً بهدف الوصول إلى صفقة التبادل ووقف العدوان والحرب وإنهاء معاناة الشعب". وتابع: "الولايات المتحدة المسؤولة عن تعطيل المفاوضات، ولا تريد الوصول إلى صفقة وتراجعت عما قدمته، بالعودة إلى الوراء بشكل سريع".

وأوضح الحية: "منذ مارس/آذار الماضي كان بيننا وبين الوسطاء والاحتلال مفاوضات غير مباشرة، توقفنا عند نقطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب الاحتلال والإعمار". ودعا الحية، نتنياهو إلى أن "يلتزم ما اتفق عليه، وعلى الأمريكيين أن يلزموا الاحتلال الإسرائيلي ما عرضه وما توسط به".

واستكمل: "سألنا الوسطاء الخميس الماضي عما اتفقوا عليه على مدار أسبوعين، فأجابوا بأنهم لم يصلوا مع الاحتلال إلى شيء وأنهم طلبوا من الاحتلال وضع حلول لكل القضايا المختلف عليها، لكن للأسف الشديد، المفاوضات اليوم تدور حول شروط نتنياهو الجديدة". وأشار إلى أن "هذا الوضع غير مقبول في عالم التفاوض، الأمريكي لا يضغط على الاحتلال، ويحاول إشاعة جو من التفاؤل لأهداف أمريكية ربما، دون تحقيق أي تقدم حقيقي".

مفاوضات أكثر تعقيداً

في سياق متصل، نقلت واشنطن بوست الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مباحثات الأسبوع الماضي ركزت على أسرى سيجري تبادلهم مع أسرى فلسطينيين. وأضاف المسؤولون أن المرحلة الأولى كانت تضم الأسير الأمريكي الإسرائيلي القتيل مع نساء ومسنين، مشيرين إلى أن المفاوضات أصبحت الآن أكثر تعقيداً بعد التأكد من وفاة الأسرى الستة. وأبدى المسؤولون مخاوفهم من أن عدد الأسرى الأحياء قد لا يتجاوز عشرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تخطط لتقديم مقترح اتفاق نهائي للأطراف في الأسابيع المقبلة بشأن الحرب في غزة. وقالت المسؤولون إن واشنطن تتشاور مع الدوحة والقاهرة بشأن ملامح اتفاق وقف إطلاق نار نهائي، لكن عدم قبول الاتفاق قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أمريكية.