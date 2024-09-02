سياسة
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770 ألف متظاهر بإسرائيل والشرطة تعتقل وتصيب بعضهم وسط ترقب لإضراب شامل
أصيب متظاهرون إسرائيليون واعتقل 20 آخرون مساء الأحد، خلال قمع الشرطة مظاهرة تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
770 ألف متظاهر بإسرائيل والشرطة تعتقل وتصيب بعضهم وسط ترقب لإضراب شامل
20 معتقلا وإصابات بقمع الشرطة الإسرائيلية متظاهرين في تل أبيب / صورة: AA
2 سبتمبر 2024

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنّ الشرطة استخدمت خراطيم المياه وقنابل الصوت لتفريق وقمع المتظاهرين في تل أبيب، الذين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى. وأشارت الصحيفة إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة جراء قمع الشرطة للمتظاهرين، كما اعتقلت 20 متظاهراً على الأقل، بتهمة إثارة الشغب.

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات، قولهم إنّ قرابة 770 ألف شخص شاركوا بالمظاهرات في أنحاء البلاد، بينهم 550 ألف في تل أبيب. وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن المظاهرات نُظمت بعد إعلان مقتل 6 محتجزين إسرائيليين لدى حركة حماس في غزة.

في السياق ذاته، تقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الأحد، بطلب للمحكمة العليا، لإلغاء إضراب أعلنت عنه نقابة العمال "الهستدروت" الاثنين بدعوى "عدم قانونيته".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المدعية العامة بيهارف ميارا، أعلنت تلقي المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) طلباً من الوزير سموتريتش لمنع إضراب الهستدروت (الاثنين). وأشارت الإذاعة إلى أن "المحكمة تدرس طلب سموتريتش، وتنتظر موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ونقلت وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة يديعوت أحرنوت عن سموتريتش قوله إن الإضراب "سياسي وغير قانوني ويجب وقفه حالاً".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس نقابة العمال رونين بار ديفيد، إضراباً عاماً عن العمل في المرافق العمالية والاقتصادية الاثنين. ويهدف الإضراب إلى الضغط على نتنياهو لإبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق نار بقطاع غزة يتضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أيدت عدة قطاعات في إسرائيل الإضراب، بينها حركة الطيران والبنوك والبريد والجامعات والمواصلات، ما يعني شللاً محتملاً في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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