وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الطواقم نقلت شهيداً وبإصابة شاب آخر، جراء تعرضهما لقصف من مسيرة إسرائيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مجموعة من المسلحين الفلسطينيين ألقوا عبوات ناسفة في منطقة جنين، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في السيلة الحارثية ومخيم جنين.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، استشهد مواطنان أحدهما طفل، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين. وكانت قوات الاحتلال أصابت الشابين بالرصاص بعد إطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما.

وأفادت وكالة وفا بأن الشهيدين عبد الله ناصر حمو، والطفل محمد محمود حمو وهو في الصف الخامس من بلدة اليامون كانا يوزعان الخبز على المواطنين المحاصرين في أطراف جنين قبل اغتيالهما.

في سياق متصل، استشهد الشاب مهند محمد محمود العسود (34 عاماً) من بلدة إذنا قضاء مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية مساء الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بعد محاصرة المنزل الذي كان فيه، حيث أمطرته بوابل من الرصاص، وأطلقت صوبه صاروخاً، واحتجزت جثمانه.

في سياق متصل، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الشهيد نضال زياد العامر في مخيم جنين. وقال محمد العامر، عم الشهيد، في اتصال هاتفي مع وفا، إن الاحتلال أبلغه بقرار هدم منزل ابن شقيقه الشهيد نضال. واستشهد العامر بعد أن أطلقت وحدة خاصة إسرائيلية النار عليه من مسافة صفر، في المنطقة الصناعية بجنين، في الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي.

وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام عدة مدن وبلدات فلسطينية، إذا اقتحمت مخيم عسكر وتلفيت وتل والمساكن الشعبية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وحلحول ومنطقة واد الهرية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، كما اقتحمت بلدة الخضر في بيت لحم (جنوب)، وبلدة اماتين شرق قلقيلية وضاحية شويكة شمال طولكرم. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال الاحتلال والدة منفذ عملية كدوميم من منزلها ببلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، بالإضافة إلى اقتحام مدينة رام الله وبلدة رأس كركر غرب رام الله.

وتتعرض مدينة جنين ومخيمها منذ ستة أيام لعدوان إسرائيلي متواصل، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 17 مواطناً وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وأسفر العدوان الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 29 مواطناً، بينهم 17 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 681.