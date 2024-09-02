وأضافت الهيئة أنه يجري تقييم الأضرار، وأن انفجاراً ثالثاً وقع على مقربة من السفينة، لكن لم تقع إصابات على متنها.

وأمس الأحد، أعلنت القوات الأمريكية أنها دمرت زورقاً مسيَّراً وطائرة مسيَّرة تابعة لجماعة الحوثيين، شمالي اليمن، قبل إطلاقها على طرق الشحن الدولي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان: "خلال آخر 24 ساعة، نجحت قواتنا في تدمير طائرة مسيَّرة (UAV) وزورق مسيَّر (USV) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت "سنتكوم" أن هذه الأسلحة كانت "تُشكِّل تهديداً واضحاً ووشيكاً للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وجرى تدميرها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً".

وحسب البيانات الواردة من القيادة المركزية، فإن القوات الأمريكية نجحت خلال أغسطس/آب الفائت، في تدمير 18 طائرة مسيَّرة، و7 زوارق، بينها 5 مسيَّرة، وزورقين عاديين، بالإضافة 9 صواريخ، منها 8 مضادة للسفن، و3 أنظمة صاروخية، ومنصتَي إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى ثلاث محطات تحكُّم أرضية، ورادار واحد، وذلك في البحر الأحمر ومناطق سيطرة الحوثيين.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة، بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشنُّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.