وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن إغلاق المسجد يأتي في إطار ما يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق نحو 36% من أروقته بشكل دائم.

وأوضحت الأوقاف أن الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي 10 أيام سنويّاً بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق العبادة من المصلين الفلسطينيين، ضارباً عرض الحائط بمشاعر المسلمين، وحقهم في العبادة بحرية وأمان في مساجدهم وأماكن عبادتهم أمام بصر العالم وسمعه.

واعتبرت الأوقاف الإغلاق تعدياً سافراً على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيّاً على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 43 وقتاً، في المسجد الإبراهيمي، ضمن محاولاتها المتكررة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.

وتحول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأعياد اليهودية، إلى محطات تصعيد لتدابيرها وإجراءاتها التعسفية والقمعية للتضييق على حياة المواطن الفلسطيني، وشل حركته ومنعه من التنقل، وضرب ركائز الاقتصاد ومصادر رزق المواطنين.

كما تمارس حواجز الاحتلال أبشع صور التنكيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، فيما تواصل الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحاماتها للمسجدين الأقصى بالقدس والإبراهيمي في الخليل.

وبالتزامن مع حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم، مما تسبب في استشهاد 679 فلسطينيّاً، بينهم 150 طفلاً، وإصابة أكثر من 5600، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400 شخص، وفق بيانات رسمية فلسطينية.