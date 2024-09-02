سياسة
2 دقيقة قراءة
قتلى وجرحى بينهم أطفال في تبادل للقصف بين أوكرانيا وروسيا
أعلنت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، لقصف روسي تسبب في إصابة شخصين واندلاع حرائق وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية، فيما تسبب قصف أوكراني لمدينة بيلغورود الروسية في مقتل شخص وإصابة آخرين، بينهم أطفال.
قتلى وجرحى بينهم أطفال في تبادل للقصف بين أوكرانيا وروسيا
قصف روسي للعاصمة الأوكرانية كييف / صورة: Reuters
2 سبتمبر 2024

وذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تليغرام أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت أكثر من عشرة صواريخ كروز ونحو عشرة صواريخ باليستية.

ودوت صفارات الإنذار في أرجاء أوكرانيا لمدة ساعتين تقريباً قبل أن تعلن القوات الجوية أن السماء خالية من الصواريخ في ساعات الفجر.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكور، على تليغرام إن أضراراً لحقت بأجزاء من محطة مياه في كييف وبمدخل محطة مترو تُستخدم أيضاً ملجأً من القنابل في منطقة سفياتوشينكسي، لكن المحطة لا تزال تعمل.

وأضاف كليتشكو أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة شخصين على الأقل واشتعال النيران في سيارات بمختلف أنحاء المدينة، بالإضافة إلى مبنى غير سكني.

على الجهة المقابلة، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن القصف الأوكراني، أمس الأحد، تسبب في مقتل شخص وإصابة أكثر من 12، بينهم طفلان إصاباتهما حرجة.

وقال جلادكوف إن الهجوم تسبب في تدمير 22 شقة وثمانية منازل وأكثر من 20 سيارة، وأضاف، على تطبيق تليجرام، أن شخصاً قُتِل في قرية شاجاروفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأُصيب ثلاثة أشخاص في شيبيكينو على الحدود، وقال جلادكوف إن هجمات استهدفت قرية أخرى على الأقل.

كما أُصيب 11، بينهم طفلان خضعا لعمليات جراحية بعد أن أُصيبا بجروح بالغة، أحدهما لديه إصابات في ساقَيه في قصف أوكراني آخر وقع أمس الأحد.

وتستهدف قوات أوكرانية مدينة بيلغورود والمناطق المحيطة بها بالقصف وهجمات أخرى، بعد أن شنت عملية توغل في منطقة كورسك المجاورة الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن روسيا شنت أكبر هجماتها منذ بداية الحرب بعد أن قصفت مدينة كييف بأكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيّرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us