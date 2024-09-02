ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي، وسام بكر، قوله إن الشهيد الأسير أيمن راجح عابد من قرية كفر دان، وصل مكبّل اليدين، وتبين وجود آثار تعذيب على جسده بعد معاينة جثمانه.

وأضاف بكر أنه بعد معاينة جثمان الشهيد عابد، ظهرت علامات ضرب على أماكن متفرقة من جسده، وهو ما يؤكد تعرضه للتعذيب خلال اعتقاله.

كما نقلت "وفا" عن أيمن طه، أحد أقارب عابد، أن الأسير الشهيد جرى اعتقاله فجر اليوم الاثنين بعد مداهمة منزله، وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت عليه داخل منزله بالضرب المبرح، ومن ثم نُقل إلى حاجز سالم العسكري، وهناك تعرض للتعذيب، مما أدى إلى استشهاده.

وأكد طه أن الشهيد لم يكن يعاني من أمراض خطيرة أو مشكلات صحية، وأنه اعتُقل بصحة جيدة، ما يعني أن سبب الوفاة كان التعذيب والضرب في سجن الاحتلال.

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استُشهدوا في السجون الإسرائيلية وأعلن عنهم إلى 25 شهيداً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، فإن الاحتلال يواصل إخفاء هويات عشرات الشهداء بين صفوف المعتقلين الذين ارتقوا في السجون والمعسكرات، ولا يوجد رقم نهائي ودقيق لأعدادهم حتى اليوم، باستثناء معتقلين تعرضوا لعمليات إعدام ميدانية.