وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً بمخيم البريج وسط قطاع غزة. وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر جثمان شهيد وعدد من المصابين، بعد استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أرض أبو ستة على شارع صلاح الدين بصاروخ استطلاع، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين جنوب غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً لعائلة ساق الله بجوار مسجد الاستجابة بالحي.

وقالت الوكالة إن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من مدفعية الاحتلال صوب منازل المواطنين جنوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

واستُشهد مواطنان وأُصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية لعائلة الأعرج عند مفترق عبد العال بشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ونقلوا جميعاً إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضافت "وفا" أن الاحتلال قصف مركبة أمام عيادة الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، فيما استهدفت طائرات الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوباً، وقصفت المدفعية المنطقة الشمالية لمدينة رفح.

حرق ونسف منازل

في غضون ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات حرق ونسف منازل جنوب مدينة غزة، فيما واصل غاراته الجوية والمدفعية على أنحاء مختلفة من القطاع، مخلفاً شهداء وجرحى.

وذكرت مصادر أن الاحتلال نفّذ أيضاً عمليات نسف للمباني السكنية في محيط شارع 8 جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من حيي تل الهوى والصبرة جنوب غزة.

وجنوب قطاع غزة، أطلقت آليات عسكرية إسرائيلية النار بشكل مكثف شرق بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، بينما اشتعلت النيران جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المباني شمال مدينة رفح.

التطعيم ضد شلل الأطفال

في سياق آخر، توافد عشرات آلاف الفلسطينيين إلى العيادات والنقاط الطبية لتطعيم أطفالهم وحمايتهم من مرض شلل الأطفال في ظل ظروف إنسانية قاسية بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ نحو 11 شهراً.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى، على أن تمتد إلى مناطق القطاع كافة خلال الأيام القادمة.

وقالت الوكالة، عبر منصة إكس، إن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هُم دون سن العاشرة انطلقت في المناطق الوسطى لقطاع غزة"، وأضافت: "حملة التطعيم في سباق مع الزمن للوصول إلى (تحصين) 640 ألف طفل في القطاع خلال الأيام القادمة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة، خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.