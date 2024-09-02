سياسة
2 دقيقة قراءة
أولى عملياتها الاستشهادية.. كتائب القسام تتبنى الاقتحام والتفجير قرب الخليل
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تبنّيها عمليتَي اقتحام وتفجير في مستوطنتين قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، يومَي الجمعة والأحد الماضيين.
أولى عملياتها الاستشهادية.. كتائب القسام تتبنى الاقتحام والتفجير قرب الخليل
شاب فلسطيني يقتل 3 ضباط من شرطة الاحتلال في إطلاق نار قرب عند حاجز ترقوميا غربي مدينة الخليل / صورة: AP
2 سبتمبر 2024

وقالت القسام، في بيان نشرته على حسابها في تليغرام: "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها الكاملة عن عمليتَي مغتصبتي (غوش عتصيون) و(كرمي تسور) قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة".

ونعت الكتائب "الاستشهاديَّيْن المُجاهدَيْن: محمد إحسان مرقة، وزهدي نضال أبو عفيفة، اللذين نفذا العمليتين البطوليتين بالتزامن".

وأوضح البيان أنّ "الاستشهادي محمد مرقة تمكن من تفجير مركبة مفخخة في محطة للوقود بمغتصبة غوش عتصيون بهدف استدراج جنود العدو نحو المكان".

وأضاف أنه "انقضّ على القوة التي قدِمت بالسلاح الآلي فأوقع منهم القتلى والجرحى، الذين كان على رأسهم غال ريتش، قائد لواء عتصيون في جيش العدو".

وحسب البيان فإن "الاستشهادي زهدي أبو عفيفة اقتحم مغتصبة كرمي تسور عقب دهس حارسها، وأطلق النار تجاه مجموعة من المغتصبين الصهاينة، قبل أن يفجّر مركبته داخل المغتصبة".

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال إصابة 3 ضباط، بينهم قائد لواء، جراء محاولة تفجير سيارة مفخخة عند مفرق "غوش عتصيون" جنوب الضفة، بالتزامن مع هجوم في مستوطنة كرمي تسور القريبة.

وأشارت القسام إلى أنها "تكشف عن أولى عملياتها الاستشهادية بمحافظة الخليل، لتؤكد ما قالته سابقاً بأن محافظات الضفة كافة ستبقى تخبّئ بين أحيائها مزيداً من المفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الغادر، وآخرها عملية ترقوميا التي نفذها الشهيد مهند محمود العسود".

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد 682 فلسطينيّاً وإصابة أكثر من 5 آلاف و600 بجروح، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us