وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن "الأجهزة الأمنية أعربت عن إحباطها العميق من سلوك المستوى السياسي (الحكومة) في ما يتعلق بصفقة المختطفين (الأسرى)".

وأضافت الإذاعة أن "التقييم في المؤسسة الأمنية هو أن نافذة الوقت للتوصل إلى اتفاق لم تنغلق، ولكن اليوم سيكون تنفيذ الاتفاق أكثر تعقيداً مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، عندما كانت الفرص أعلى".

واعتبرت أن "فرص التوصل إلى اتفاق في يوليو/تموز الماضي كانت أعلى مما هي عليه اليوم". وزادت بأن "حقيقة أن 4 من المختطفين المقتولين (بين الستة) كان من المقرر إطلاق سراحهم بموجب صفقة إنسانية، تزيد تعقيد المفاوضات".

وحسب الإذاعة فإن المسؤولين الأمنيين يرون أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، الخميس، بالبقاء في محور فيلادلفيا، يقلل ويؤخر بشكل كبير فرص التوصل إلى اتفاق.

واستدركت: "ولكنهم لا يستبعدون أيضاً احتمال موافقة حماس على التنازل عن هذه القضية مقابل أثمان أخرى ستُضطر إسرائيل إلى دفعها".

والأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين بمنطقة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قالت حركة "حماس" إنهم قُتلوا في قصف إسرائيلي.

ومنذ هذا الإعلان يتصاعد غضب ضد نتنياهو، إذ تظاهر نحو 770 ألف إسرائيلي، مساء الأحد، للمطالبة بتبادل أسرى واستقالة الحكومة، فيما يعم البلاد، اليوم الاثنين، إضراب عام واحتجاجات، تضامناً مع عائلات الأسرى.

وتُصر حركة حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يقسم القطاع إلى شمال وجنوب.

والأحد، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عبر بيان، إلى تراجع "الكابينت" عن قراره إبقاء الجيش في محور فيلادلفيا، بينما عارض وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش الانسحاب من فيلادلفيا، وهددا بإسقاط حكومة نتنياهو.

ومنذ أشهر، يتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة إبرام اتفاق مع حماس، خشية انهيار ائتلافه الحاكم وفقدانه منصبه، ويطالبون باستقالته وإجراء انتخابات مبكرة.

ويهدد وزراء اليمين المتطرف، وبينهم بن غفير وسموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق ينص على انسحاب كامل للجيش و/أو إنهاء الحرب على غزة.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلَّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.