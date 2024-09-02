وأفاد المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (غير حكومية) حسن مليحات بأن "مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على عائلة فؤاد بني جامع قرب بلدة عقربا بمحافظة نابلس".

وأشار مليحات إلى أن المستوطنين سرقوا قطيعاً من الأغنام يضم نحو 300 رأس تعود إلى عائلة الفلسطيني فؤاد غازي بني جامع، وبيّن أنه أصيب بجروحٍ نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحذّر مليحات من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية واستهدافهم للتجمعات البدوية بهدف تهجيرهم.

​​​​​​​وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية غير الشرعية، بما فيها القدس الشرقية.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد الجيش الإسرائيلي ومستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصّعد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 682 فلسطينياً وإصابة أكثر من 5 آلاف و600 بجروح، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.