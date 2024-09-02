سياسة
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الأعلى بتاريخ الجمهورية.. مستوى قياسي لصادرات تركيا في شهر أغسطس
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن صادرات البلاد على أساس شهري في أغسطس/آب الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، وحققت أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية.
الأعلى بتاريخ الجمهورية.. مستوى قياسي لصادرات تركيا في شهر أغسطس
ذكر وزير التجارة عمر بولاط أن رقم الصادرات في أغسطس/آب الماضي الأعلى في تاريخ الجمهورية للشهر ذاته/ صورة: AA
2 سبتمبر 2024

جاء ذلك في اجتماع أرقام التجارة الخارجية في أغسطس/آب 2024 الذي عُقد في جمعية المصدّرين الأتراك، الاثنين.

وأوضح بولاط أن صادرات تركيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي بلغت 22.1 مليار دولار، بزيادة 2.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وأفاد بأن رقم الصادرات في أغسطس الماضي الأعلى في تاريخ الجمهورية للشهر المذكور. ولفت إلى أن إقامة تجارة خارجية مستدامة يشكل الركيزة الأكثر أهمية للسياسة الاقتصادية للبلاد.

وأكد الوزير بولاط أن الاتجاه التنازلي مستمر على صعيد الواردات. وذكر أنها انخفضت بنسبة 10.8% في أغسطس/آب، لتتراجع إلى 27 مليار دولار.

وذكر أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 43.4% على أساس سنوي ليتراجع إلى 4.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال الـ34 شهراً الماضية.

وأفاد بأنه في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ارتفعت الصادرات بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 170.8 مليار دولار، ما يوفر زيادة صافية قدرها 6.3 مليار دولار في صادرات السلع في الأشهُر الثمانية الأولى.

وبيَّن أنه في الفترة نفسها انخفضت الواردات بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتتراجع إلى 225.7 مليار دولار، وأنه حدث انخفاض قدره 21.4 مليار دولار في واردات السلع في الأشهر الثمانية الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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