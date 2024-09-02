سياسة
1 دقيقة قراءة
بنحو 3 مليارات دولار.. صادرات السيارات بتركيا تحقق المرتبة الأولى في أغسطس
كشفت جمعية المُصدّرين الأتراك عن تحقيق قطاع صناعة السيارات المرتبةَ الأولى في صادرات تركيا في شهر أغسطس/آب الماضي بقيمة بلفت 2.7 مليار دولار.
بنحو 3 مليارات دولار.. صادرات السيارات بتركيا تحقق المرتبة الأولى في أغسطس
قطاع السيارات في تركيا يحقق المرتبة الأولى في صادرات أغسطس/آب / صورة: AA
2 سبتمبر 2024

وحسب معطيات جمعية المُصدّرين الأتراك، جاء قطاع السيارات بعد قطاع المواد والمنتجات الكيميائية بقيمة 2.6 مليار دولار، وقطاع الملابس والنسيج بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما بلغت صادرات المجموعة الصناعية، التي تشكل 70.5% من صادرات تركيا، 15.5 مليار دولار، بزيادة 2.6% الشهر الماضي.

وفي أغسطس/آب بلغت صادرات المجموعة الزراعية التي تشكل 13% من الصادرات، 2.9 مليار دولار بزيادة 2.2%، في حين بلغت صادرات مجموعة التعدين التي تشكل 2.4% من الصادرات، 523.3 مليون دولار بزيادة 5.6%.

وتشير معطيات جمعية المُصدّرين، إلى تصدر ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا في أغسطس/آب بقيمة 1.5 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.1 مليار دولار، وكذلك المملكة المتحدة بـ1.1 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us