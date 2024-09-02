وحسب معطيات جمعية المُصدّرين الأتراك، جاء قطاع السيارات بعد قطاع المواد والمنتجات الكيميائية بقيمة 2.6 مليار دولار، وقطاع الملابس والنسيج بقيمة 1.7 مليار دولار، فيما بلغت صادرات المجموعة الصناعية، التي تشكل 70.5% من صادرات تركيا، 15.5 مليار دولار، بزيادة 2.6% الشهر الماضي.

وفي أغسطس/آب بلغت صادرات المجموعة الزراعية التي تشكل 13% من الصادرات، 2.9 مليار دولار بزيادة 2.2%، في حين بلغت صادرات مجموعة التعدين التي تشكل 2.4% من الصادرات، 523.3 مليون دولار بزيادة 5.6%.

وتشير معطيات جمعية المُصدّرين، إلى تصدر ألمانيا قائمة الدول المستوردة من تركيا في أغسطس/آب بقيمة 1.5 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ1.1 مليار دولار، وكذلك المملكة المتحدة بـ1.1 مليار دولار.