وقالت الوزارة في بيان: "بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية 29 شهيداً و121 إصابة منذ الأربعاء الماضي"، مشيرة إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 681 شهيداً، ونحو 5700 جريح، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وأوضحت الوزارة أن "من بين الشهداء 18 من محافظة جنين، و4 في محافظة طوباس، و4 في طولكرم، و3 في الخليل"، كما بيّنت أن "من بين الشهداء 5 أطفال ومسنّين اثنين".

ولليوم السادس على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في جنين، إذ دفع بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين.

محاصرة المستشفيات

وفي السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة طولكرم ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة، وحاصر مستشفياتها.

وقال شهود عيان: "إن قوة عسكرية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها رفقة جرافات عسكرية من عدة محاور"، وذكروا أن جيش الاحتلال فرض حصاراً على مستشفيات طولكرم، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن جرافات عسكرية وصلت إلى المدينة وشرعت بعملية تجريف في شوارعها ومدخل مخيمها، كما دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية للمدينة، وذكروا أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا الرصاص تجاه القوات الإسرائيلية المتوغلة، فيما يسمع أصوات تفجيرات بين حين وآخر.

من جانبها، أعلنت فصائل فلسطينية بينها "كتائب القسام" و"سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى" في بيانات منفصلة، أن مقاتليها يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي طولكرم في محاور قتال مختلفة، دون تفاصيل أكثر.

التعدي على صحفيين

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، الرصاص على طواقم صحفية بمدينة جنين ولاحقهم بجرافات.

ورصد صحفيو الأناضول في جنين ملاحقة آليات عسكرية وجرافات إسرائيلية لأفراد الطواقم الصحفية، وإطلاق الرصاص الحي تجاههم، وأفادوا بأن الاستهداف جرى في أثناء تجريف آليات عسكرية شوارع وميادين وسط جنين.

كما قال خالد بدير، مراسل تلفزيون "الغد"، في رسالة صوتية أرسلها إلى زملائه، إن جيش الاحتلال يحاصرهم في أحد مباني جنين، وإنه هدم مدخل البناية بجرافة عسكرية، مضيفاً أن شظايا الرصاص أصابت الصحفية شذى حنايشة في قدمها.

ومنذ منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية شمال الضفة تعد الأوسع منذ عام 2002، إذ اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر بالإَضافة إلى الشهداء والمصابين عن اعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل بدعم أمريكي على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.