سياسة
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"لا يفعل ما يكفي".. بايدن يتهم نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى
اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة الوصول الى اتفاق لتبادل الأسرى في قطاع غزة، موضحاً أنه "لا يفعل ما يكفي" من أجل ذلك.
"لا يفعل ما يكفي".. بايدن يتهم نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى
لقاء سابق بين بايدن ونتنياهو إثر اندلاع الحرب على غزة / صورة: Reuters
2 سبتمبر 2024

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن بايدن قوله للصحفيين في واشنطن: "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق، ولا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي حيال ذلك".

وكانت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط وجنوب القطاع، بينما تتمسك حركة حماس بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع.

وتأتي تصريحات بايدن تزامناً مع مظاهرات عارمة في مدن إسرائيلية بينها تل أبيب، للمطالبة بإبرام تبادل أسرى والضغط على الحكومة، بعد الإعلان عن مقتل 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، قالت حماس إنهم قُتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما تتزامن مع إضراب في إسرائيل لاتحاد نقابات العمال "الهستدروت" بدأ صباح الاثنين، إلا أن محكمة تل أبيب قررت إنهاءه استجابة لطلب الحكومة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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