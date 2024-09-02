وقال الحزب في سلسلة بيانات، إن عناصره استهدفوا "انتشاراً لجنود العدو (الإسرائيلي) في ‏مرتفع عداثر (شمال إسرائيل) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وفجر الاثنين، أعلن في بيانين أن عناصره استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون بمستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابات مباشرة، مؤكداً أن هذه العمليات جاءت "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة "أدّت إلى استشهاد شخصين"، موضحة أن الطيران الاستطلاعي والمسيّر الإسرائيلي يحلق منذ الصباح فوق مدينة صور جنوب لبنان.

ولاحقاً، قالت الوزارة في بيان منفصل إن جيش الاحتلال استهدف بقذائف فوسفورية بلدة الخيام، ما أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي.

من جهتها أفادت وكالة أنباء لبنان بـ"تعرض بلدة يارون في قضاء بنت جبيل (جنوب)، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومنتصف الليل، أغارت مقاتلات إسرائيلية بصاروخين على بلدة يارون، وأتبعتها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وفق الوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.