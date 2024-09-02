سياسة
2 دقيقة قراءة
"حزب الله" يرد على غارات إسرائيلية بقصف مواقع لجيش الاحتلال
قصف "حزب الله"، اليوم الاثنين، مباني وتجمعاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما شن الأخير غارات جوية على جنوب لبنان، تسببت بمقتل شخصين في بلدة الناقورة.
"حزب الله" يرد على غارات إسرائيلية بقصف مواقع لجيش الاحتلال
الأمن اللبناني يفحص سيارة متفحمة أصيبت بغارة إسرائيلية بدون طيار على طريق بلدة الناقورة / صورة: AFP
2 سبتمبر 2024

وقال الحزب في سلسلة بيانات، إن عناصره استهدفوا "انتشاراً لجنود العدو (الإسرائيلي) في ‏مرتفع عداثر (شمال إسرائيل) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وفجر الاثنين، أعلن في بيانين أن عناصره استهدفوا مباني يستخدمها جنود إسرائيليون بمستوطنتي أفيفيم والمنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابات مباشرة، مؤكداً أن هذه العمليات جاءت "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".

فيما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الناقورة "أدّت إلى استشهاد شخصين"، موضحة أن الطيران الاستطلاعي والمسيّر الإسرائيلي يحلق منذ الصباح فوق مدينة صور جنوب لبنان.

ولاحقاً، قالت الوزارة في بيان منفصل إن جيش الاحتلال استهدف بقذائف فوسفورية بلدة الخيام، ما أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى مرجعيون الحكومي.

من جهتها أفادت وكالة أنباء لبنان بـ"تعرض بلدة يارون في قضاء بنت جبيل (جنوب)، لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومنتصف الليل، أغارت مقاتلات إسرائيلية بصاروخين على بلدة يارون، وأتبعتها بعد دقائق قليلة بغارة على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، وفق الوكالة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us