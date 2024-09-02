سياسة
4 دقيقة قراءة
قيادي بحماس يتهم نتنياهو بتعطيل المفاوضات ويثني على موقف تركيا
شدد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، اليوم الاثنين، على أن الشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبتت للجميع عدم رغبته في إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشاد بمواقف تركيا الداعمة للشعب الفلسطيني.
قيادي بحماس يتهم نتنياهو بتعطيل المفاوضات ويثني على موقف تركيا
قيادي بحماس يتهم نتنياهو بتعطل المفاوضات ويثني على موقف تركيا / Others
2 سبتمبر 2024

وقال بدران في حوار للأناضول: "الذي ثبت لدى كل الأطراف التي تتابع هذه المفاوضات أن الاحتلال (الإسرائيلي) بقيادة نتنياهو لا يريد الوصول إلى أي اتفاق".

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن نتنياهو طرح خيارات ومطالب أخرى عقب مقترح وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، ووافقت عليه الحركة في 2 يوليو/تموز الذي يليه.

وبشأن المباحثات الأخيرة، قال بدران إن "الجولة الأخيرة التي كانت خلال الأسبوعين الماضيين واجهت مماطلة من نتنياهو كما يحدث في كل مرة".

وأوضح كذلك أن قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الذي اتخذ قبل أيام بشأن عدم الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا "يتعارض تماماً مع كل المقترحات والأوراق التي سبق نقاشها في التفاوض خلال الفترات الماضية".

محور فيلادلفيا أساس الخلاف

وأشار إلى أن القضية الأساسية التي أثارت الخلاف في المفاوضات لم تكن قضية تبادل الأسرى، بل قضية محور فيلادلفيا.

وعن موقف حركة حماس حيال ما يجري على صعيد الميدان والسياسة، قال بدران: "كل مواقفنا المتعلقة بالتفاوض هي مواقف فلسطينية، فنحن نتشاور وننسق مع الفصائل الفلسطينية المختلفة، وبالذات فصائل المقاومة".

وأكد أن هدف حماس وقف القتل والدمار اللذين يرتكبهما جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وتابع: "يعيش الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ولسنا دولتين متجاورتين، وبالتالي نحن نتحرك من أجل الدفا ع عن شعبنا الفلسطيني، ونتحرك في الميدان أيضاً من خلال المقاومة، وبالتالي هي لا تتوقف سواء كانت في قطاع غزة، أو المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة".

ولفت إلى أن إسرائيل تحاول الإيهام بأن موضوع تبادل الأسرى هو العقبة الأساسية في الوصول إلى اتفاق، مبيناً أن هذه "المزاعم كاذبة ونوع من التضليل والتدليس".

وشدد على أن "موضوع تبادل الأسرى بالنسبة لنا موضوع حساس ومهم لنا كفلسطينيين، واليوم نحن نتحدث عن آلاف الأسرى، من ضمنهم الآلاف من قطاع غزة في فترة الحرب".

ودعا بدران "العالمَين العربي والإسلامي وأحرار العالم"، إلى تعزيز مستوى تضامنهم وإسنادهم للقضية الفلسطينية، "لأنه في النهاية نحن ندافع عن الحق الفلسطيني والحق العربي والحق الإسلامي في هذه الأرض المباركة".

وبشأن الموقف التركي، قال بدران: "كل موقف يأتينا من الدول العربية والإسلامية وبخاصة من إخواننا في تركيا هو محل احترام وتقدير".

ووصلت المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلاديلفيا وسط وجنوبي القطاع.

وفي وقت سابق الاثنين، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بايدن قوله للصحفيين، إن "نتنياهو لا يفعل ما يكفي للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة".

ومنذ بدء معاركه البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وطواقم صحفية وعاملون في مجال الإغاثة والدفاع المدني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us