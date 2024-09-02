والمنتدى الذي عقد هذا العام تحت شعار "عالم الحقائق الموازية"، بدأ بكلمة لرئيسة سلوفينيا ناتاسا بيرك موسار ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية تانيا فاجون.

وقالت رئيسة سلوفينيا: "ثمة حاجة متزايدة إلى أن يتعامل المجتمع الدولي مع التهديدات والتحديات الجديدة التي تواجه السلام والأمن الدوليين من أجل الاستجابة الفعّالة للكوارث الإنسانية"، مضيفة :"كما نرى في فلسطين والسودان وأوكرانيا وأماكن أخرى، لا يمكن أن يوجد سلام بدون عدالة، إن التحديات التي نواجهها عالمية وتتطلب حلولاً عالمية".

أما فاجون فأشارت إلى وجود صراعات مسلحة متزايدة في العالم، وقالت إن "السمة التي تميز الحروب اليوم الهجمات الوحشية الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان".

وذكرت وزيرة الشؤون الخارجية السلوفينية أن بلادها ستقدم دعماً مالياً ومعدات طبية وسيشرفون على تنفيذ برامج إعادة تأهيل لصالح الفلسطينيين بغزة الذين يعانون أوضاعاً صعبة بسبب الهجمات الإسرائيلية، ودعت الدول للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة، ودعم حل الدولتين.

ويختتم المنتدى أعماله، الثلاثاء، بعد جلسات حوارية يشارك فيها قادة من دول عدة.