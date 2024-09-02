جاء ذلك في كلمة لنتنياهو بثها على الهواء مباشرة على حسابه بمنصة إكس مساء الاثنين، بعد إضراب عم إسرائيل واستمر لساعات عقب مقتل 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وانتشال جيش الاحتلال جثثهم.

وقال نتنياهو في مستهل كلمته: "يجب أن نكون موحَّدين في مواجهة عدو يريد تدميرنا جميعاً"، وطلب الصفح من أهالي الأسرى الـ6 الذين قُتلوا في غزة، وقال: "لم نتمكن من إعادتهم أحياء"، متوعداً حركة حماس بدفع "ثمن باهظ".

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن الأحد، استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة، واتهم دانيال هاغاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس بقتلهم، لكن الحركة كانت أعلنت أنهم قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وخصص نتنياهو جزءاً كبيراً من كلمته التي أعقبها مؤتمر صحفي للحديث عن محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، مؤكداً أن تل أبيب لن تنسحب منه، وقال: "تحدثت عن أهمية محور فيلادلفيا قبل 20 عاماً"، مضيفاً أنه لم يجرِ الاستيلاء عليه منذ سنوات لأنه "لم تتوفر شرعية دولية أو وطنية لاحتلال غزة والاستيلاء على رفح".

وزاد نتنياهو أن "محور الشر يحتاج إلى محور فيلادلفيا ولنفس السبب يجب علينا السيطرة عليه"، وأضاف أن "تحقيق أهداف الحرب يمر عبر محور فيلادلفيا ولن ننسحب من هناك".

وملمحاً إلى تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أكد أنه يمكن الانسحاب من فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من صفقة مع حماس والعودة إليه لاحقاً، قال نتنياهو: "أذهلتني الأصوات التي خرجت من وسطنا قائلة بعد قرار المجلس الوزاري السياسي الأمني إنه يمكننا مغادرة فيلادلفيا"، وزعم أن من يقول ذلك "يشجع حماس على قتل المختطفين والحصول على تنازلات".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة خلّفت قرابة 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.