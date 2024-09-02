وتوزعت الأهداف التي شملتها الغارات، حسب بيان للوزارة، في مناطق "متينا" و"الزاب" و"كارة" و"هاكورك" و"قنديل" و"أسوس". وأكدت الدفاع التركية أنّ عملياتها تأتي في إطار "ضمان أمن الحدود"، واستناداً إلى مبدأ حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وشملت غارات سلاح الجو التركي كهوفاً وملاجئ ومستودعات ومنشآت يستخدمها التنظيم الإرهابي. وأكد البيان تحييد عدد كبير من الإرهابيين في هذه العملية التي استُخدمت فيها الذخائر محلية الصنع.

وشدد على مواصلة القوات المسلحة التركية بكل عزم وإصرار، محاربة الإرهابيين حتى القضاء عليهم. واتخذت القوات المسلحة التركية، حسب البيان، "أشد الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالأبرياء والتراث التاريخي والثقافي وتفادي أي ضرر بالبيئة".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.