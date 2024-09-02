وانطلقت المظاهرات في إسرائيل، في عدة مدن بما فيها بئر السبع (جنوب) بالتزامن مع مؤتمر صحفي لنتنياهو، ضرب فيه بمطالب أهالي الأسرى بالانسحاب من محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) عرض الحائط، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب منه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اقتحم مئات المتظاهرين حواجز في القدس، حيث تقام احتجاجات تطالب بالإفراج عن المختطفين (الأسرى في غزة) أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع غزة"، بالقدس الغربية. وأضافت أن "اشتباكات عنيفة" دارت بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

وكان آلاف المحتجين قد تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو مطالبين بصفقة فورية لإطلاق سراح الأسرى. وحمل المتظاهرون 6 توابيت فارغة مغطاة بعلم إسرائيل، في إشارة لـ6 أسرى إسرائيليين في غزة أعاد الجيش جثامينهم بعد مقتلهم في أحد الأنفاق. كما حملوا لافتات تحمل كلمة "مجرم" في إشارة إلى نتنياهو، و"أنقذ إسرائيل من نفسك"، و"صفقة الآن".

وفي بيان، قالت الشرطة الإسرائيلية: "اعتُقل ستة مشتبه بهم بسبب السلوك غير المنضبط خلال مظاهرة القدس". وأضافت أن "5 متظاهرين حاولوا الوصول إلى المجمع المغلق بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء عبر الطرق الالتفافية دون أن يتمكنوا من ذلك".

وفي تل أبيب (وسط) تظاهر مئات الإسرائيليين، أمام جسر بيغن وسط المدينة، فيما سار الآلاف شمالاً في الطريق إلى مقر حزب الليكود برئاسة نتنياهو في شارع الملك جورج، وفق "يديعوت أحرونوت".

وبهذا الخصوص، قالت هداس كالديرون، التي لا يزال والدها "يلديا عوفر" محتجزاً في غزة، خلال المظاهرة: "أمس 6 جثث، اليوم جنازات، وعديد من القلوب المكسورة، لقد ماتت قيمة قدسية الحياة هنا". وأضافت: "الكابينت الدموي تخلى عن المختطفين، والنتيجة أنهم في الأنفاق مثل الكلاب". وتوجهت إلى نتنياهو بالقول: "أنت رئيس الوزراء الخائن لشعبك".

أما هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، فقالت في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن خطاب نتنياهو "مليء بالأكاذيب والتلفيق واختار فيه إرث التخلي بدلاً من إنقاذ الأرواح وإعادة المختطفين". وأضافت أن "نتنياهو أثبت الليلة أنه لا ينوي إعادة المختطفين، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلامه رغم كل الأكاذيب والتلفيقات".