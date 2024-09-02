سياسة
3 دقيقة قراءة
متظاهرون يقتحمون حواجز قرب منزل نتنياهو في القدس ومواجهات عنيفة مع الشرطة
تمكن مئات المتظاهرين الإسرائيليين ممن يطالبون بصفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس من اقتحام حواجز قريبة من مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، وخوض مواجهات "عنيفة" مع عناصر الشرطة.
متظاهرون يقتحمون حواجز قرب منزل نتنياهو في القدس ومواجهات عنيفة مع الشرطة
مواجهات "عنيفة" أمام مقر نتنياهو بالقدس الغربية بين الشرطة ومتظاهرين / صورة: AA
2 سبتمبر 2024

وانطلقت المظاهرات في إسرائيل، في عدة مدن بما فيها بئر السبع (جنوب) بالتزامن مع مؤتمر صحفي لنتنياهو، ضرب فيه بمطالب أهالي الأسرى بالانسحاب من محور فيلادلفيا (على الحدود بين غزة ومصر) عرض الحائط، مؤكداً أن إسرائيل لن تنسحب منه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اقتحم مئات المتظاهرين حواجز في القدس، حيث تقام احتجاجات تطالب بالإفراج عن المختطفين (الأسرى في غزة) أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في شارع غزة"، بالقدس الغربية. وأضافت أن "اشتباكات عنيفة" دارت بين المتظاهرين والشرطة الإسرائيلية.

وكان آلاف المحتجين قد تظاهروا أمام مقر إقامة نتنياهو مطالبين بصفقة فورية لإطلاق سراح الأسرى. وحمل المتظاهرون 6 توابيت فارغة مغطاة بعلم إسرائيل، في إشارة لـ6 أسرى إسرائيليين في غزة أعاد الجيش جثامينهم بعد مقتلهم في أحد الأنفاق. كما حملوا لافتات تحمل كلمة "مجرم" في إشارة إلى نتنياهو، و"أنقذ إسرائيل من نفسك"، و"صفقة الآن".

وفي بيان، قالت الشرطة الإسرائيلية: "اعتُقل ستة مشتبه بهم بسبب السلوك غير المنضبط خلال مظاهرة القدس". وأضافت أن "5 متظاهرين حاولوا الوصول إلى المجمع المغلق بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء عبر الطرق الالتفافية دون أن يتمكنوا من ذلك".

وفي تل أبيب (وسط) تظاهر مئات الإسرائيليين، أمام جسر بيغن وسط المدينة، فيما سار الآلاف شمالاً في الطريق إلى مقر حزب الليكود برئاسة نتنياهو في شارع الملك جورج، وفق "يديعوت أحرونوت".

وبهذا الخصوص، قالت هداس كالديرون، التي لا يزال والدها "يلديا عوفر" محتجزاً في غزة، خلال المظاهرة: "أمس 6 جثث، اليوم جنازات، وعديد من القلوب المكسورة، لقد ماتت قيمة قدسية الحياة هنا". وأضافت: "الكابينت الدموي تخلى عن المختطفين، والنتيجة أنهم في الأنفاق مثل الكلاب". وتوجهت إلى نتنياهو بالقول: "أنت رئيس الوزراء الخائن لشعبك".

أما هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، فقالت في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن خطاب نتنياهو "مليء بالأكاذيب والتلفيق واختار فيه إرث التخلي بدلاً من إنقاذ الأرواح وإعادة المختطفين". وأضافت أن "نتنياهو أثبت الليلة أنه لا ينوي إعادة المختطفين، وهذا هو المعنى الحقيقي لكلامه رغم كل الأكاذيب والتلفيقات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us