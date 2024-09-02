وأعلنت مصادر طبية استشهاد طفل فلسطيني بعد إصابته برصاص قناصة الاحتلال في الرأس في أثناء وجوده مع والده بأحد أحياء مخيم طولكرم، فيما أُصيب والده برصاص الاحتلال في الخاصرة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ومساء أمس الاثنين، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "الاحتلال يواصل حصاره المستشفيات حتى اللحظة، ويفرض حصاراً مشدداً على مخيم طولكرم، ويدمر البنية التحتية والمنازل"، كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى قصف "طائرات الاحتلال المُسيّرة موقعاً في حارة الحمام في مخيم طولكرم، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات" لم تُحدَّد طبيعتها.

بدوره، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، أن طائرة مُسيّرة تابعة له هاجمت وأصابت "خلية فلسطينية مسلحة" أطلقت النار على قواته خلال العملية العسكرية في طولكرم، دون تفاصيل إضافية.

وقال شهود عيان إن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها برفقة جرافات عسكرية من عدة محاور". وأشاروا إلى أن جرافات عسكرية وصلت إلى المدينة وشرعت في عملية تجريف في شوارعها ومدخل مخيمها، كما دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية نحو المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط إطلاق القنابل الصوتية، وقامت بتفتيشه، وإخضاع كل من فيه للاستجواب والتحقيق.

​​​​​​​وذكرت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها "كتائب القسام" و"سرايا القدس" و"كتائب شهداء الأقصى" في بيانات منفصلة، أن مقاتليها يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال طولكرم في محاور قتال مختلفة، دون تفاصيل أكثر.

أما في الخليل، فقد اندلعت، فجر اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة في بلدة سعير ومخيم الفوار، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب في إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق وعولجوا ميدانيّاً، كما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

واستولت قوات الاحتلال على كميات من السماد الزراعي في منقطة رأس العاروض ببلدة سعير. ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

وفي قلقيلية، قالت "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت 8 فلسطينيين، كما نشرت القوات قناصتها على بناية سكنية بالقرب من ميدان أبو علي إياد، وداهمت عدداً من الأحياء ومقبرة المدينة وأجرت عمليات تفتيش وتمشيط بالمكان.

أما في جنين، فما زالت العمليات مستمرة لليوم السابع، إذ دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، وداهم أجزاء من مخيم جنين، وأُصيب، الاثنين، شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

تحذيرات من انتقال الإبادة إلى الضفة

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، في بيان الاثنين، من خطر انتشار "عنف الإبادة الجماعية" الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة إلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية في وقت واحد بوصفها جزءاً من عملية شاملة من الإبادة والتهجير والتوسع".

وحذّرت من أن تكثيف إسرائيل هجومها على شمال الضفة الغربية "ينذر بتصعيد خطير لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي". وقالت ألبانيز: "يوجد خطر من أن ينتشر عنف الإبادة الجماعية الذي ترتكبه إسرائيل من غزة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها، فالتحريض المستمر على الإبادة الجماعية من كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين يمر دون عقاب".

من جانبها، رأت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، أن التصعيد الإسرائيلي بالضفة يتكامل مع "الإبادة" في قطاع غزة، داعيةً إلى تفعيل الجهود كافة لمتابعة ومحاسبة القادة الإسرائيليين.

وقالت اللجنة إن "التصعيد الخطير للاعتداءات والاجتياحات والحصار الذي يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية، وحملة الاحتلال الخاصة ضد مدن ومخيمات وقرى الضفة، بما فيها القدس، تتكامل مع مواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة". وأضافت أن الحملة الإسرائيلية "يوجهها هدف واحد هو إرهاب شعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية المشروعة في استقلال دولته الفلسطينية وحقوقه المشروعة في العودة".

وشددت على أنها "محاولة مسعورة باتجاه تهجير شعبنا وفرض واقع التطهير العرقي" و"مؤامرة ستُفشلها وحدة وصلابة ووعي شعبنا في التمسك والثبات على أرضه وفي مواجهته الموحّدة للاحتلال".

وبموازاة حربه على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، ما أسفر عن استشهاد 683 فلسطينياً وإصابة نحو 5 آلاف و 700 واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.