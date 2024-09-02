وأضاف الرشق في تصريحات نشرتها الحركة على حسابها الرسمي بمنصة تليغرام، مساء الاثنين، عقب مؤتمر صحفي لنتنياهو حمّل فيه حماس مسؤولية مقتل 6 أسرى إسرائيليين في غزة: "يتحمّل المجرم نتنياهو مسؤولية حياة وسلامة الأسرى لدى المقاومة، ومع حرص الحركة على سلامتهم وحسن معاملتهم، يواصل إصراره على قتلهم وتجاهله أوضاعهم".

وأضاف أن "تصريحات نتنياهو هي خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره بعد مرور أحد عشر شهراً على حربه النازية ضد شعبنا في قطاع غزة". وأشار إلى أن "نتنياهو يؤكد بتصريحاته اليوم أنه هو المعطّل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار".

من جانبها، بثت كتائبالقسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، رسالة لأسيرة قتيلة كانت ضمن 6 أسرى محتجزين استعاد جيش الاحتلال جثامينهم يوم السبت الماضي، من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاعغزة. وقالت الأسيرة القتيلة عيدان يروشلمي إنها جرى اعتقالها من الحفل الموسيقي في ريعيم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وناشدتنتنياهو وحكومته فعل كل ما هو لازم للإفراج عنها من خلال صفقة تبادل.

وتطرقت إلى صفقة التبادل التي أبرمها نتنياهو مع حركة حماس عام 2011 لإخراج الجندي الإسرائيلي الأسير جلعادشاليط والتي خرج بموجبها أكثر من 1000 أسير فلسطيني. وتساءلت قائلةً: "حالياً يطلبون أقل من الربع على كل شخص منّا، فهل أنا أساوي أقل؟"، مجددةً حديثها حول سبب وجودها في الأَسْر في ظل قصف لا يتوقف وخوف من الموت.

وأشارت إلى أنها "مواطنة من دولة إسرائيل"، ونبهت إلى حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الإسرائيليون في غزة، مطالبةً في الوقت نفسه بالعودة إلى بيتها وعائلتها. وناشدت الإسرائيليين النزول إلى الشوارع للضغط على نتنياهو حتى يصل إلى صفقة يعود الأسرى بموجبها إلى بيوتهم، كما توجهت برسالة عاطفية إلى عائلتها.

وجاء نشر هذه الرسالة بعد كلمة لنتنياهو قال فيها إنه لن يتخلى عن محورفيلادلفيا مهما كانت الضغوط، وإنه لن يبدي أي مرونة في ما يتعلق بالأمور الحساسة، وذلك رداً على الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتقديم تنازلات للوصول إلى صفقة لتبادل الأسرى.

كما نشرت "القسام" صورة تُظهر أحد مقاتليها ممسكاً مسدسه بيده وأمامه أسير إسرائيلي مع عبارات واضحة باللغتين العربية والعبرية تقول: "ضغط عسكري يساوي موتاً وفشلاً. صفقة تبادل تساوي حرية وحياة".

وكانت "القسام" قد بثت أمس الأحد، رسالة للمجتمع الإسرائيلي مفادها أن "نتنياهو اختار محور فيلادلفيا على حساب تحرير أسراكم"، مشيرةً إلى أن هؤلاء الأسرى كانوا أحياء ولكنهم أصبحوا من الماضي، وأكدت أن نتنياهو يصنع العشرات من رون آراد.