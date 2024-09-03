سياسة
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الاحتلال يعتقل 98 صحفياً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر بينهم 52 ما زالوا في سجونه
قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 98 صحفياً فلسطينياً، من بينهم 52 ما زالوا رهن الاعتقال داخل سجونها.
الاحتلال يعتقل 98 صحفياً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر بينهم 52 ما زالوا في سجونه
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 52 صحفياً فلسطينياً / صورة: AFP
3 سبتمبر 2024

وأوضح النادي في بيان أنه من ضمن المعتقلين حالياً، نحو "15 صحفياً معتقلاً إدارياً (حبس بأمر عسكري إسرائيلي، من دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد)، و6 صحفيات، و17 صحفياً من غزة على الأقل".

وذكر أنه من بين المعتقلين "الصحفيان نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة، وهما رهن الإخفاء القسري منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

كان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قد قال في بيان نشره في أبريل/نيسان الماضي، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني من القطاع منذ بداية الحرب. وأشار نادي الأسير إلى اعتقال الجيش ما لا يقل عن "12 صحفياً، على خلفية التحريض".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) أن "الاحتلال يحوّل المصور الصحفي الأسير حازم ناصر، من طولكرم، إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر"، مشيراً إلى اعتقاله "قبل 5 أسابيع بعد مداهمة منزله في ضاحية أكتابا".

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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