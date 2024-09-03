ويضم التحالف زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، وشوكت آدم وأيوب خان وعدنان حسين وإقبال محمد.

وقال النواب الخمسة، في بيان مشترك أمس الاثنين، إنهم أطلقوا على كتلتهم البرلمانية اسم "تحالف المستقلين". وأشاروا إلى أن "اليأس يسود" البرلمان البريطاني، وأنهم يهدفون إلى "بث الأمل" فيه.

وأضافوا أن الكتلة لن تعمل بوصفها حزباً سياسيّاً رسميّاً، وأنها تهدف إلى زيادة تأثيرها في البرلمان من خلال عمل النواب الخمسة معاً في قضايا مثل سياسات التقشف والرعاية الاجتماعية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأكدوا أنه "كلما زاد عدد النواب المستعدين للدفاع عن هذه المبادئ، كان ذلك أفضل. وقالوا إن بابهم مفتوح دائماً للنواب الآخرين الذين يؤمنون بعالم أكثر مساواة وسلاماً".

وبهذه الخطوة أصبحت كتلة "تحالف المستقلين" تمتلك نفس عدد نواب حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف، وأكثر من حزب الخُضر الذي لديه 4 نواب.

وفي الانتخابات العامة الأخيرة، تفوّق جميع أعضاء التحالف الخمسة على مرشحي حزب العمال الحاكم في المناطق الانتخابية التي تضم عدداً كبيراً من السكان المسلمين، وذلك على خلفية مواقفهم المؤيدة لفلسطين.