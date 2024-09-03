ووفق بيان إحصائي يومي صدر عن محمود بصل، متحدث جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، استُشهد 26 فلسطينياً في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع. ففي محافظة شمال القطاع، قال بصل إن "مزارعاً فلسطينياً استُشهد في قصف إسرائيلي على منطقة بلدة بيت لاهيا". وأوضح أن عدداً من الفلسطينيين (لم يحدده) أُصيبوا في غارة أخرى استهدفت منزلاً يعود لعائلة غانم في بيت لاهيا.

وفي محافظة غزة، قال بصل في تفصيله لأعداد الشهداء، إن 14 فلسطينياً استُشهدوا في 3 غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة. وتابع: "9 شهداء وجرحى نتيجة قصف شقة سكنية تعود لعائلة كحيل وسط المدينة، كما استُشهد 3 فلسطينيين في قصف على مجموعة مواطنين بحي الزيتون (شرق)، واستُشهد فلسطينيان وأُصيب أكثر من 30 آخرين في قصف على كلية نماء بمنطقة الصفطاوي".

وفي المحافظة الوسطى، قال بصل إن طفلين فلسطينيين استشهدا بغارتين إسرائيليتين منفصلتين، استهدفت الأولى منزلاً يعود لعائلة أبو جبارة في مخيم البريج، والأخرى منزلاً يعود لعائلة الدقي في دير البلح، وأسفرت أيضاً عن إصابة العشرات. وأفاد شهود عيان بأن غالبية الجرحى من عائلة الدقي هم من الأطفال والكبار في السن.

وفي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع، استُشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على خيام نازحين بالقرب من سجن أصداء. أما في مدينة رفح (جنوب)، فقد استُشهد 7 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين في منطقتين مختلفتين، وفق بصل.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة بغزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى "40 ألفاً و819 شهيداً و94 ألفاً و291 جريحاً" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 33 شهيداً و67 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، وأوضحت أن "عدداً من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي السياق، قال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة، في بيان، الثلاثاء، إن "قصفاً إسرائيلياً استهدف كلية نماء شمال غربي مدينة غزة، وهناك تهديد من الجيش الإسرائيلي بقصف الكلية مرة أخرى"، وأفادت مصادر طبية محلية بأن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء القصف على مبنى الكلية الذي يؤوي نازحين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مخلفةً مزيداً من الضحايا، فيما تستمر الحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال لليوم الثاني في المحافظة الوسطى وسط إقبال شديد من المواطنين، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، مساء الاثنين، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً وبئر مياه في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، كما استُشهد طفلان من عائلة شلوف جراء قصف الاحتلال منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الشهداء في قصف طائرات تجمعاً للمواطنين أمام بوابة مدرسة الفاخورة التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع، إلى 8 شهداء، بالإضافة إلى عدد من الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، أحدهما طفل، ونقل مسعفون شهيدَين وعدداً من الجرحى إلى عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة الزرقا بحي التفاح شرق المدينة.

في السياق، أُصيب عدد من المدنيين بجروح متفاوتة ليلاً إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خياماً تؤوي نازحين شمال غرب خان يونس، كما قصفت طائرات جيش الاحتلال منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال النار في محيط أبراج الأسرى شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف بالمخيم. واستهدفت طائرات إسرائيلية منزلاً، ما أدى إلى اندلاع النيران في شارع النفق شرق مدينة غزة.

التطعيم ضد شلل الأطفال

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، أمس الاثنين، تمكُّنها من تطعيم 159 ألف طفل في اليوم الثاني من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظة الوسطى بالقطاع، وذلك رغم استمرار الحرب الإسرائيلية.

وقالت "صحة غزة"، في بيانها عبر منصة تليغرام، إن "الفرَق الطبية في المحافظة الوسطى تمكنت من تطعيم 158 ألفاً و992 طفلاً خلال يومين من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال في غزة".

وحسب طواقم طبية مشرفة على عمليات التطعيم في مراكز مدينة دير البلح (وسط)، ظهرت علامات الإعياء وسوء التغذية على مئات من الأطفال الذين حصلوا على التطعيمات بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 11 شهراً.

وعلى مدى أشهر الحرب، حذرت منظمات صحية وحقوقية من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة في القطاع جراء نقص الأدوية والتطعيمات، والظروف الصحية والمعيشية الصعبة التي يمر بها النازحون.

دمار هائل

في غضون ذلك، قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن حجم الدمار هائل في قطاع غزة، وإن الاحتياجات الإنسانية متزايدة، وإن المدنيين مستمرون في تحمُّل وطأة هذا الصراع.

وأضاف وينسلاند ،في بيان، أنه التقى خلال زيارته لقطاع غزة رؤساء وكالات الأمم المتحدة والموظفين الذين يعملون بلا كلل في ظروف صعبة للغاية، مؤكداً أن "التزامهم وشجاعتهم في تقديم الدعم الحاسم لمن هم في حاجة إليه أمر جدير بالثناء حقّاً".

وأشار إلى أنه زار كذلك مركزاً للتطعيم ضد شلل الأطفال، مضيفاً أن ظهور (شلل الأطفال) مرة أخرى يمثل تهديداً آخر للأطفال في قطاع غزة. وقال إن كل يوم يمر يعرض مزيداً من الأرواح للخطر، وكرر دعوته إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.

وبدعم أمريكي، تشنُّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.