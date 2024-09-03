وتجمع آلاف من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين في مسيرة حملت عنوان "إغراق مدينة نيويورك من أجل غزة" في ساحة الاتحاد وعبرت مانهاتن، وقد أُعلن عن هذه المسيرة الأسبوع الماضي.

وتوافد المتظاهرون من مختلف أنحاء منطقة الثلاث ولايات إلى ساحة الاتحاد عند الظهر تقريباً، وكان من بين رسائلهم دعوة الولايات المتحدة إلى وقف تمويل إسرائيل.

وردد المتظاهرون في ساحة واشنطن شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، ورفعوا لافتات كُتب عليها "فلسطين حرة"، و"وقف إطلاق النار في غزة الآن"، بالإضافة إلى ذلك، حمل بعض المتظاهرين لافتات تحمل شعارات تنتقد الإدارة الأمريكية.

وانتشرت قوات من الشرطة بشكل مكثف في مكان التظاهر، لكن حسب مصادر، جرى الحدث دون مشكلات ولم يتدخل رجال الأمن في المظاهرة، فيما قال شهود عيان إن شرطة المدينة حاولت وقف المسيرة السلمية واعتقل الضباط عديداً من المتظاهرين.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.