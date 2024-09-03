سياسة
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سنتكوم: جماعة الحوثي قصفت ناقلتي نفط بصاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، فجر الثلاثاء، أن جماعة الحوثي اليمنية استهدفت ناقلتي نفط، إحداهما سعودية والثانية ترفع علم بنما وتديرها اليونان.
سنتكوم: جماعة الحوثي قصفت ناقلتي نفط بصاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة
ناقلة النفط BLUE LAGOON I التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان / صورة: Reuters Archive
3 سبتمبر 2024

وقالت سنتكوم، في بيان، إنّ الحوثيين هاجموا "السفينة إم بلو لاغون التي ترفع علم بنما وتديرها اليونان والسفينة أمجاد التي ترفع علم السعودية وتملكها وتديرها".

وأضافت أنّ جماعة الحوثي قصفت السفينتين "بصاروخين بالستيين وطائرة مسيّرة، مما أدّى إلى إصابة كلتيهما".

وحسب البيان فإنّ "السفينة أمجاد تحمل ما يقرب من مليونَي برميل نفط، وهو ما يقرب من ضعف الكمية الموجودة على متن السفينة إم دلتا سونيون اليونانية، التي استهدفها الحوثيون في 21 أغسطس/آب".

وفي السياق، قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري،‭‭ ‬‬اليوم الثلاثاء، إن الناقلة "أمجاد" -المملوكة لها- كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم "لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أضرار أو إصابات".

وقالت الشركة في بيان: "نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها إصابات أو أضرار، ولا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع".

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، أمس الاثنين في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة (BLUE LAGOON I) في البحرِ الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة وقد أُصيبت إصابة مباشرة".

وأوضح أن السفينة استُهدفت "بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني فلسطين المحتلة".

و"تضامناً مع غزة" يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، كما يهاجمون أهدافاً داخل إسرائيل.

وردّاً على مهاجمة الحوثيين سفن شحن، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للجماعة" في مناطق مختلفة من اليمن. ومع تدخل واشنطن ولندن أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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