وذكرت المصادر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على عميل الموساد "ليريدون ريكسيبي"، لديه جنسية كوسوفو، والذي كان يدير شبكة أموال الموساد في تركيا، ويقوم بتحويل الأموال إلى موظفين ميدانيين في تركيا.

وأوضحت المصادر أن أولئك الموظفين قاموا بناءً على تعليمات من الموساد بتصوير لقطات عبر طائرات مسيّرة، وتنفيذ عمليات نفسية ضد السياسيين الفلسطينيين، وجمع معلومات عن الميدان السوري.

وبيّنت المصادر أنه نتيجة لعمل الاستخبارات التركية جرى اعتقال ريكسيبي، بعد مراقبة نشاطه خطوة بخطوة منذ لحظة دخوله إلى تركيا في 25 أغسطس/آب 2024 حتى تاريخ اعتقاله في 30 من الشهر ذاته.

واعترف عميل الموساد المذكور، الذي ألقي القبض عليه وأرسل إلى السجن بقرار المحكمة، بإجراء تحويلات مالية في إفادته أمام الشرطة، وتبين أن الموساد قام بتحويل أموال إلى عناصره الميدانيين في تركيا من دول أوروبا الشرقية، وبخاصة كوسوفو.

كما خلصت التحقيقات إلى أن العناصر الميدانيين في تركيا استخدمت الأموال التي حصلت عليها من الموساد في الميدان السوري. ونتيجة لتتبع الأموال، تبين أن الموظفين الميدانيين في تركيا أجروا تحويل الأموال القادمة من كوسوفو إلى مصادرهم الفرعية في سوريا عبر خدمة "ويسترن يونيون". وتبين أيضاً أنهم دفعوا مبالغ مالية في سوريا عبر العملة المشفرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها عمليات ضد الموساد، إذ نفّذ جهاز الاستخبارات التركية منذ مطلع العام الجاري 2024، عمليات ضد عدة أشخاص كانوا ينفّذون أنشطة تجسس لصالح الموساد.