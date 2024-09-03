وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الروسي الذي وقع الليلة الماضية استهدف بنى تحتية لها في منطقة سومي شمال شرقي البلاد ومنطقة دنيبروبيتروفسك (وسط).

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن ضربة استهدفت مجمعاً فندقيّاً في زابوريجيا (جنوب شرق) أسفرت عن مقتل امرأة (38 عاماً) وابنها (8 سنوات) وإصابة زوجها وابنتها.

بدوره، ذكر حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، أن المنطقة شهدت في اليوم السابق 313 هجوماً وقصفاً على 11 تجمعاً سكنيّاً، مما ألحق أضراراً بعدة مبانٍ.

كما أفادت القوات الجوية الأوكرانية في بيان على تليغرام بأنها أسقطت 27 طائرة مسيَّرة من أصل 35، خلال هجوم شنته روسيا الليلة الماضية واستخدمت فيه أيضاً 3 صواريخ باليستية، وصاروخاً موجَّهاً.

وقال حاكم منطقة كييف، رسلان كرافشينكو، إن الحطام تسبب في اندلاع حرائق في مناطق غابات وأضرار طفيفة في مبنى شاهق، فيما قالت السلطات المحلية في مدينة تشيرنيهيف في شمال البلاد، إن الهجوم بطائرة مسيَّرة تسبب في إصابة شخصين بإصابات طفيفة.

وفي مدينة دنيبرو (وسط)، أسفر الهجوم الصاروخي الروسي عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين وإلحاق أضرار بمنازل في أحد الأحياء، وفق ما أفاد حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك، على تليغرام.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها نشرت مزيداً من أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود، التي تتعرض إضافة إلى مناطق مجاورة أخرى للقصف والهجمات الأوكرانية منذ فترة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكريّاً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.