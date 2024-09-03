وكشف المكتب القانوني للشيخ عكرمة صبري أن شرطة الاحتلال داهمت منزله واستدعته للتحقيق في قسم 4 الخاص بالتحقيق مع المقدسيين في سجن المسكوبية الساعة التاسعة صباحاً.

وقال أحد أفراد عائلة الشيخ عكرمة، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن "المخابرات الإسرائيلية استدعت فجر الثلاثاء الشيخ عكرمة (85 عاماً) للتحقيق في مركز المسكوبية".

وأشار إلى أن الشيخ، وهو أيضاً رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس (أهلية)، يخضع حاليّاً للتحقيق في المركز الواقع بالقدس الغربية، وذكر أن المخابرات الإسرائيلية لم تحدد أسباب الاستدعاء.

وكانت النيابة الإسرائيلية قررت في مطلع أغسطس/آب الماضي، تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ عكرمة بتهمة نعي رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية، خلال خطبة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وعلى إثر ذلك قررت الشرطة الإسرائيلية في 8 من الشهر ذاته، منع عكرمة صبري من دخول المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر.

وكان صبري تعرض في السنوات الماضية لسلسلة قرارات إسرائيلية، من بينها المنع من دخول المسجد الأقصى والاعتقال والتحقيق ومنع السفر.

ويشن اليمين الإسرائيلي المتطرف حملة تحريض ضد الشيخ عكرمة صبري، ويدعو إلى سجنه وطرده من القدس المحتلة، بزعم تحريضه على إسرائيل.

وتكثف إسرائيل إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويته العربية والإسلامية، ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.

ويأتي تحرك إسرائيل الجديد بحق الشيخ عكرمة في وقت تشن فيه منذ 11 شهراً حرباً على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلّفت ما يزيد على 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.