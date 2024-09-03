سياسة
2 دقيقة قراءة
مسؤول أممي: الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير غزة ويجب أن تتوقف
قال مسؤول أممي إن الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة، كبيرة ومتزايدة، مرحِّباً بحملات التطعيم ضد شلل الأطفال المتواصلة لليوم الثالث بالقطاع.
مسؤول أممي: الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير غزة ويجب أن تتوقف
خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 40 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال / صورة: AA
3 سبتمبر 2024

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، تور وينيسلاند، في بيان أمس الاثنين، بشأن زيارته التي أجراها إلى القطاع، إن "حجم الدمار هائل، والاحتياجات الإنسانية كبيرة ومتزايدة، وما زال المدنيون يتحملون وطأة الصراع"، مُدينا بشكل قاطع العدد المروع للقتلى المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه زار مركز التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، موضحاً أن "عودة ظهور المرض يشكل تهديداً جديداً للأطفال في قطاع غزة".

ورحَّب المسؤول الأممي بـ"الوقفات الإنسانية" للسماح بإجراء حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، مؤكداً أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير غزة.

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة، ريك بيبركورن، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة أجرت تطعيماً لأكثر من 161 ألف طفل تحت سن العاشرة في المنطقة الوسطى خلال أول يومين من الحملة مقابل 150 ألف طفل كان من المتوقع تطعيمهم. وأضاف: "حتى الآن تسير الأمور على ما يرام.. لا يزال أمامنا 10 أيام".

وفي 16 أغسطس/آب الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى هدنة إنسانية لـ7 أيام، من أجل تنفيذ حملة لمكافحة شلل الأطفال تشمل 640 ألف طفل، أيَّدتها مباشرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وجاءت هذه الدعوة عقب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 أشهر.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us