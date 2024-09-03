سياسة
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"يعرقل التوصل إلى هدنة".. مصر تندّد بتصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا
أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن البقاء في محور فيلادلفيا على حدودها مع غزة، واعتبرتها محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بالقطاع ولصفقة تبادل الأسرى، والوساطة المصرية القطرية الأمريكية.
"يعرقل التوصل إلى هدنة".. مصر تندّد بتصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا
القاهرة ترفض تصريحات نتنياهو وتتهمه بعرقلة الوساطة وصفقة غزة / صورة: Reuters
3 سبتمبر 2024

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، غداة تصريحات أدلى بها نتنياهو بشأن تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا رغم رفض القاهرة المتكرر ونفيها مراراً تلميحاته بأن "تسليح حماس يأتي عبر الحدود المصرية وهي مزاعم نفتها مصر مراراً".

وأعربت الخارجية عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو "التي حاول من خلالها الزجّ باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة".

وأكدت في البيان "رفض مصر للمزاعم كافة، التي يجري تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن". وحمّلت الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من "تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، والتي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة".

وأكدت مصر "حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة، بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".

وفي مؤتمره الصحفي أمس، قال نتنياهو، إن تحقيق أهداف الحرب على غزة "يمر عبر محور فيلادلفيا"، مشدداً على أن تل أبيب لن تنسحب منه "على الإطلاق".

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله مؤخراً، إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح أو محور فيلادلفيا".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض الأولى مطلب الحركة الفلسطينية بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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