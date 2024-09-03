وكان النواب الخمسة ومن بينهم زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربين، أعلنوا، أمس الاثنين، أنهم شكَّلوا كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل"، سيعمل في قضايا مثل سياسات التقشف والرعاية الاجتماعية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وأشار التحالف المستقل في بيان، إلى وجود دعوة منذ أشهر لوقف فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ولفت إلى أن الحكومة البريطانية اعترفت أخيراً بالخطر الواضح من أن الأسلحة ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وشدد البيان على ضرورة حظر أجزاء من طائرات "F35" الحربية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي "لارتكاب إبادة جماعية في غزة"، وأكد "مواصلة الدعوة إلى فرض حظر كامل على الأسلحة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني وسياسة الاستيطان، والاعتراف الفوري وغير المشروط بالدولة الفلسطينية".

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أعلن أمس الاثنين أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لبيع الأسلحة لإسرائيل، موضحاً أن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود "خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

"قرار مضلل"

في المقابل، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، قرار تعليق أسحلة بريطانية إلى تل أبيب، بأنه "مخز"، وقال إنه "سواء بأسلحة بريطانية أم من دونها ستنتصر إسرائيل بالحرب".

وقال نتنياهو في بيان نشره مكتبه على منصة إكس: "إن هذا القرار المخزي لن يغير من تصميم إسرائيل على هزيمة حماس"، مضيفاً: "بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل، الديمقراطية الزميلة التي تدافع عن نفسها ضد البربرية، فإن القرار المضلل الذي اتخذته بريطانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس"، على حد زعمه.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، جرت الموافقة على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع أسلحة ومعدات عسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة لرقابة البلاد إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​