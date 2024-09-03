وسبق أن أعلنت "لوفتهانزا" أكثر من مرة منذ مطلع أغسطس/آب الماضي، تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وسط إسرائيل.

هذا الإجراء أعقب إعلان إسرائيل رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، تحسباً لهجمات من "حزب الله" اللبناني وإيران، رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، والقيادي البارز بالحزب فؤاد شكر نهاية يوليو/تموز الماضي.

وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "ستستأنف الرحلات إلى تل أبيب بدءاً من 5 سبتمبر/أيلول 2024". أما بشأن لبنان، فأوضحت الشركة أن الرحلات إلى بيروت تظل معلقة حتى 30 سبتمبر/أيلول، بينما عادت الرحلات إلى عمان وأربيل للعمل منذ 27 أغسطس/آب الماضي.

وبدأ العديد من شركات الطيران باستئناف رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد تعليقها تحسباً لاندلاع مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل.

فيما أعلنت الخطوط الجوية النمساوية، الثلاثاء، استئناف رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران بدءاً من بعد غد الخميس. وذكر بيان للشركة، أنه جرى أيضاً عودة تسيير الرحلات الجوية إلى عمان (الأردن)، وأربيل (العراق)، مرة أخرى منذ 27 أغسطس/آب الماضي.

من جهتها، أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية "Swiss Air"، أنها توصلت "بعد تحليل دقيق للوضع في الشرق الأوسط، إلى أن عمليات الطيران الآمنة إلى تل أبيب باتت مضمونة"، حسبما ذكرت الشركة أمس الاثنين.

وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها ستستخدم خلال رحلاتها إلى تل أبيب المجال الجوي فوق العراق وستتبع ممراً شمال شرق إيران للرحلات العابرة. ومع ذلك، ستظل الرحلات الجوية من بيروت وإليها معلقة حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول كما هو مخطط له.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.