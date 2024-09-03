ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن سموتريتش، خلال مؤتمر صحفي عرض فيه الميزانية العامة لدولة الاحتلال لعام 2025، قوله: "نحن في أطول وأغلى حرب في تاريخ إسرائيل، إذ تبلغ تكاليفها المباشرة نحو 200-250 مليار شيكل (54-68 مليار دولار)".

وأوضح سموتريتش أن الميزانية تضمنت 160 مليار شيكل (43.4 مليار دولار) نفقات للأمن والحرب، و44 مليار شيكل (11.9 مليار دولار) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) لإعادة الإعمار".

وأضاف أنه "ستُخصّص 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار) لجنود الاحتياط، و10 مليارات (2.7 مليار دولار) للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية (غزة) والشمالية (لبنان)".

كما سيجري، وفق سموتريتش إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل (380 ألف دولار) على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية، و16 مليار شيكل (4.3 مليار دولار) تعويضات للشركات.

وأشار سموتريتش إلى أنه "سيُخصّص مليار شيكل (272 مليون دولار) لنمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، وملياران (544 مليون دولار) للدفع بقطاع العقارات، وسيجري رصد ملياري شيكل (544 مليون دولار) إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة".

ومن المرتقب أن يجتمع الكنيست (البرلمان) الاثنين المقبل للتصويت على الميزانية، بينما أشارت هيئة البث إلى أن حزب "يهدوت هتوراه" اليميني الديني لن يشارك في جلسة التصويت على الميزانية.

ولدى حزب "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد في الكنيست من أصل 120، وحال امتناعه عن التصويت بالكنيست فإن المعارضة الإسرائيلية التي تملك 56 مقعداً قد تصوت من أجل إسقاط الميزانية، بينما لدى الحكومة 64 مقعداً.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.