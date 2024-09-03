سياسة
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"متضامنون كلياً مع مصر".. الأردن يرفض  تصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا
أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي زعم فيها أن مصر غضت الطرف عن تهريب الأسلحة إلى غزة عبر محور فيلادلفيا، معربة عن تضامنها الكامل مع القاهرة "في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية".
"متضامنون كلياً مع مصر".. الأردن يرفض  تصريحات نتنياهو حول محور فيلادلفيا
الأردن يعلن تضامنه مع مصر ورفض تصريحات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا / صورة: AA
3 سبتمبر 2024

واعتبر الأردن في بيان خارجيته تصريحات نتنياهو "مزاعم كاذبة" تعرقل مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، معلناً دعمه "موقف القاهرة في هذا السياق، محمّلة الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم".

وأعربت الوزارة في بيان، عن رفضها تصريحات نتنياهو حول معبر فيلادلفيا، مشيرة إلى أنها "مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وأعلنت عن رفضها "كل المزاعم" التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون "في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين".

واعتبرت الخارجية الأردنية تصريحات المسؤولين الإسرائيليين "تمثل تحريضاً مداناً وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".

وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، قال نتنياهو، إن تحقيق أهداف الحرب على غزة "يمر عبر محور فيلادلفيا"، مشدداً على أن تل أبيب لن تنسحب منه.

وادّعى أن "في اللحظة التي غادرنا فيها ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة، ومصر لم يكن لديها أي حاجز أمام التسلل الهائل للأسلحة والمواد الحربية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ، والآلات اللازمة لحفر الأنفاق".

وزعم أن "كل ذلك تحت رعاية إيران، وتوجيه إيران وتمويلها. وغزة أصبحت تهديداً هائلاً لدولة إسرائيل، لأنه لم يكن هناك حاجز (على ممر فيلادلفيا)".

وتعقيباً على ذلك، أعربت مصر في بيان لخارجيتها، عن رفضها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبرتها "محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة.

ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله مؤخراً، إن مصر "جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي بمعبر رفح (جنوب) أو محور فيلادلفيا".

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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