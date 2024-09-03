وأشار البيان إلى أنه سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أنه من المقرر خلال الزيارة، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة الرئيسين التركي والمصري، وهو المجلس الذي أعيد تشكيله وفقاً للإعلان المشترك الموقع خلال زيارة أردوغان للقاهرة في 14 فبراير/شباط الماضي.

وستجري خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية-المصرية ومناقشة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

كما من المقرر، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات متعددة، تهدف إلى تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات بين البلدين.