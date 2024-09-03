سياسة
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السيسي يزور تركيا الأربعاء والحرب على غزة تتصدر المباحثات
يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية لتركيا، غداً الأربعاء، استجابة لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسبما أعلن بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء.
السيسي يزور تركيا الأربعاء والحرب على غزة تتصدر المباحثات
الرئيس المصري يزور تركيا 4 سبتمبر/أيلول تلبيةً لدعوة نظيره التركي. / صورة: AA
3 سبتمبر 2024

وأشار البيان إلى أنه سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أنه من المقرر خلال الزيارة، عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بمشاركة الرئيسين التركي والمصري، وهو المجلس الذي أعيد تشكيله وفقاً للإعلان المشترك الموقع خلال زيارة أردوغان للقاهرة في 14 فبراير/شباط الماضي.

وستجري خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مراجعة جميع جوانب العلاقات التركية-المصرية ومناقشة الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

كما من المقرر، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات متعددة، تهدف إلى تعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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