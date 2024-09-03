وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا في قضاء مرجعيون؛ ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، وأحدهم احتاج الدخول لمستشفى، بينما الآخرون جروحهم طفيفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة 3 لبنانيين بنيران إسرائيلية، بينهم متعاقد مع قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل).

في المقابل، قال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه "استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‏‏بالأسلحة المناسبة، وأصابوه بشكل مباشر؛ ما أدى إلى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‏‏مؤكدة".

وكان الحزب، أعلن في بيانين متتاليين، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا "التجهيزات ‏التجسسية في موقعي الجرداح (من جهة بلدة الضهيرة اللبنانية) والراهب (من جهة عيتا الشعب) الإسرائيليين، بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرهما".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​