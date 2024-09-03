سياسة
2 دقيقة قراءة
4 إصابات في غارة إسرائيلية بلبنان.. وحزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال
أصيب 4 أشخاص بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا جنوبي لبنان، بينما أعلن "حزب الله" استهداف جنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة.
4 إصابات في غارة إسرائيلية بلبنان.. وحزب الله يعلن استهداف جنود الاحتلال
دخان يتصاعد من موقع استهدفه قصف الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان / صورة: AFP
3 سبتمبر 2024

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مركبا في قضاء مرجعيون؛ ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح، وأحدهم احتاج الدخول لمستشفى، بينما الآخرون جروحهم طفيفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بإصابة 3 لبنانيين بنيران إسرائيلية، بينهم متعاقد مع قوات حفظ السلام الأممية (يونيفيل).

في المقابل، قال "حزب الله" في بيان، إن مقاتليه "استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‏‏بالأسلحة المناسبة، وأصابوه بشكل مباشر؛ ما أدى إلى اشتعال النيران بداخله وسقوط إصابات ‏‏مؤكدة".

وكان الحزب، أعلن في بيانين متتاليين، اليوم الثلاثاء، أن عناصره استهدفوا "التجهيزات ‏التجسسية في موقعي الجرداح (من جهة بلدة الضهيرة اللبنانية) والراهب (من جهة عيتا الشعب) الإسرائيليين، بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة ما أدى إلى تدميرهما".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الحدودي الفاصل؛ ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنّها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما خلّف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us