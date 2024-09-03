وقال ألطون في منشور عبر منصة إكس الثلاثاء، "لا تصمتوا من أجل غزة، لأنها تشهد إحدى أحلك الفترات في تار يخ الإنسانية"، مضيفاً "أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 333 يوماً، سوّت المدن بالأرض، إذ قُصفت المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات من دون أي تمييز".

وأكد أن القوات الإسرائيلية استهدفت أيضاً بشكل متعمد وممنهج الصحفيين الذين يعملون على توثيق المأساة الإنسانية الجسيمة في غزة، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين الأبرياء في غزة محرومون من مياه الشرب النظيفة والغذاء والخدمات الصحية.

وشدّد ألطون على أن "أهالي غزة يتعرضون للإبادة الجماعية أمام أعين العالم، وهذه الإبادة يجب ألا تهز ضمير غزة فحسب، بل ضمير الإنسانية جمعاء، ويجب على المجتمع الدولي أن يتّحد ويبدي رد فعل ضد هذه الهمجية المستمرة منذ 333 يوماً".

ولفت إلى أهمية التعاون الدولي لوقف هذه المأساة وضمان سلامة الأطفال، وأن تجاهل الوضع في غزة يعني المشاركة في هذه الجرائم، وقال: "باسم العدالة والإنسانية، يجب علينا أن نرفع أصواتنا بقوة لإنهاء هذه الإبادة الجماعية"، وأرفق منشوره بفيديو يتضمن كلمات للرئيس رجب طيب أردوغان حول المأساة الإنسانية في غزة، وصوراً لأطفال غزة.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وبموازاة هذه الحرب، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة؛ ما أسفر عن استشهاد 685 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 5 آلاف و700، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.