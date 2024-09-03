سياسة
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وسط اهتمام كبير.. طائرة حُرجيت التركية تجري عرضها الأول بسماء مصر
أجرت طائرة التدريب التركية "حُرجيت"، اليوم الثلاثاء، عرضها الأول في سماء مصر في أول أيام المعرض الدولي للطيران والفضاء في مطار العلمين.
وسط اهتمام كبير.. طائرة حُرجيت التركية تجري عرضها الأول بسماء مصر
وسط اهتمام كبير.. طائرة حُرجيت التركية تجري عرضها الأول بسماء مصر / صورة: AA
3 سبتمبر 2024

وعرضت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، طائرة التدريب النفاثة حُرجيت في المعرض، إذ استمرت في التحليق لنحو 10 دقائق، وحظيت باهتمام كبير من الحاضرين.

ويعد معرض مصر الدولي للطيران والفضاء أحد أهم الفاعليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشارك فيه أسماء رائدة في صناعة الطيران الدولية والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

ويتيح المعرض لشركة "توساش" فرصة التعريف بمنتجاتها في القارة الإفريقية، وتعرض توساش في جناحها بالمعرض مجسمات للمقاتلة التركية "قآن" ومروحية "تي129 أتاك" ومسيّرة "أق سونغور".

والثلاثاء، انطلقت بمدينة العلمين المصرية، أعمال "معرض مصر الدولي للطيران والفضاء" بنسخته الأولى، ويستمر حتى الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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