واستطاعت العدَّاءة التركية التي حطمت الأرقام القياسية العالمية والبارالمبية بزمن قدره 54.96 خلال التصفيات، الحصول على المركز الثاني بزمن قدره 55.23 وفازت بالميدالية الفضية.

وبهذه الميدالية يرتفع عدد ميداليات تركيا في الألعاب إلى 12 ميدالية منها 3 ذهبية و6 فضية و3 برونزية.

كما ضمنت لاعبة كرة الطاولة التركية إبرو أيسر، الحصول على ميدالية ببلوغها الدور نصف النهائي في فئة S11 للسيدات في كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ففي منافسات الدور نصف النهائي في فئة S11 تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي أُقيمت على ملعب جنوب باريس أرينا 4، تغلبت اللاعبة التركية على نظيرتها الفرنسية إل فيرني، الحائزة الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

واستطاع المنتخب التركي لكرة الهدف للسيدات بلوغ الدور نصف النهائي في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتغلب المنتخب التركي في مباراة نصف النهائي التي أُقيمت على ملعب جنوب باريس أرينا، على نظيره الكوري الجنوبي.